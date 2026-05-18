Επιχείρηση ελληνικού FBI στην Κρήτη: Έκλεβαν με τη βία κτήματα για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις – Πώς δρούσαν θείος και ανίψια

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιείται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει σε έξι συλλήψεις, μέχρι στιγμής.

Οι τρεις συλλήψεις σχετίζονται με υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, αλλά και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι άλλοι τρεις έχουν συλληφθεί για διαφορετικά αδικήματα με κύριο τη ζωοκλοπή.

Τουλάχιστον 40 τα θύματα της οργάνωσης

Οι τρεις πρώτοι, που φέρονται να έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα. Από την αστυνομική έρευνα έχει προκύψει ότι δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η σπείρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ κοινοτικές επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και δύο ανιψιοί του με πηγές να αναφέρουν ότι οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές σε καλλιέργειες, που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ, σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις συλληφθέντες ασκούσαν βία ή απειλούσαν με χρήση βίας τα θύματά τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς της οργάνωσης ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 από το 2021 έως σήμερα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η ΕΛΑΣ «δούλευε» την συγκεκριμένη έρευνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για τη δράση συγκεκριμένων ατόμων που φέρονται να «δυνάστευαν» την περιοχή. Για την υπόθεση σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία, που αφορά συνολικά 12 άτομα, και διαβιβάστηκε στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Η επιχείρηση του FBI βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες και τις προσαγωγές, ενώ αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση όπου θα δίνονται λεπτομέρειες για την δράση του κυκλώματος.

 

 

