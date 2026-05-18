ΗΠΑ: Κάλεσμα στην ομάδα των G7 για κυρώσεις κατά του Ιράν – «Να τσακίσουμε την παράνομη χρηματοδότηση»

Σε μια συντονισμένη προσπάθεια να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε τη Δευτέρα τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν σε τέλμα και η ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος αρνείται να υποχωρήσει.

Προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, ο Αμερικανός αξιωματούχος απηύθυνε ξεκάθαρο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα.

«Καλούμε όλα τα κράτη-μέλη της G7, όλους τους συμμάχους μας και τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσουν τα καθεστώτα κυρώσεων, ώστε να μπορέσουμε να πατάξουμε την παράνομη χρηματοδότηση που τροφοδοτεί την ιρανική πολεμική μηχανή και να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα στον ιρανικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Politico, αν και οι κυρώσεις κατά του Ιράν —οι οποίες υφίστανται ήδη υπό διάφορες μορφές στις χώρες της G7— δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη ατζέντα των διήμερων συναντήσεων, η παρέμβαση των ΗΠΑ αναμένεται να κυριαρχήσει στο παρασκήνιο.

Η σύνοδος στο Παρίσι, στην οποία συμμετέχουν υπουργοί Οικονομικών και διοικητές κεντρικών τραπεζών, επικεντρώνεται επίσημα στις μακροοικονομικές ανισορροπίες, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά, το οικονομικό έγκλημα, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες οικονομίες.

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ

Η πίεση του Μπέσεντ ευθυγραμμίζεται πλήρως με το νέο αυστηρό μήνυμα που απηύθυνε την ίδια ημέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, και μιλώντας στον ιστότοπο Axios, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη, τονίζοντας πως τα περιθώρια στενεύουν.

«Ο χρόνος τελειώνει. Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», τόνισε.

Η μάχη κατά της τρομοκρατίας

Ο Μπέσεντ έφτασε στη γαλλική πρωτεύουσα αμέσως μετά την επίσκεψη της αμερικανικής αποστολής στην Κίνα, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη» στο Πεκίνο, σημειώνοντας παράλληλα πως ο Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πέρασαν «μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί».

Η διπλωματική κινητικότητα στο Παρίσι θα κορυφωθεί την Τρίτη, καθώς η γαλλική προεδρία της G7 θα διοργανώσει τη διεθνή διάσκεψη «No Money For Terror» (Όχι Χρήματα για την Τρομοκρατία).

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν υπουργοί Οικονομικών από περισσότερες από 50 χώρες με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των κρυπτοστοιχείων (cryptoassets).