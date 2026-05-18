ΗΠΑ: Κάλεσμα στην ομάδα των G7 για κυρώσεις κατά του Ιράν – «Να τσακίσουμε την παράνομη χρηματοδότηση»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ Ιράν
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε μια συντονισμένη προσπάθεια να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε τη Δευτέρα τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν σε τέλμα και η ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος αρνείται να υποχωρήσει.

Πακιστάν: Παρέδωσε στις ΗΠΑ «αναθεωρημένη πρόταση» της Τεχεράνης – «Νέο μηχανισμό» για τα Στενά του Ορμούζ εξετάζει το Ιράν

Προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, ο Αμερικανός αξιωματούχος απηύθυνε ξεκάθαρο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα.

«Καλούμε όλα τα κράτη-μέλη της G7, όλους τους συμμάχους μας και τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσουν τα καθεστώτα κυρώσεων, ώστε να μπορέσουμε να πατάξουμε την παράνομη χρηματοδότηση που τροφοδοτεί την ιρανική πολεμική μηχανή και να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα στον ιρανικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Politico, αν και οι κυρώσεις κατά του Ιράν —οι οποίες υφίστανται ήδη υπό διάφορες μορφές στις χώρες της G7— δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη ατζέντα των διήμερων συναντήσεων, η παρέμβαση των ΗΠΑ αναμένεται να κυριαρχήσει στο παρασκήνιο.

Η σύνοδος στο Παρίσι, στην οποία συμμετέχουν υπουργοί Οικονομικών και διοικητές κεντρικών τραπεζών, επικεντρώνεται επίσημα στις μακροοικονομικές ανισορροπίες, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά, το οικονομικό έγκλημα, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες οικονομίες.

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ

Η πίεση του Μπέσεντ ευθυγραμμίζεται πλήρως με το νέο αυστηρό μήνυμα που απηύθυνε την ίδια ημέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, και μιλώντας στον ιστότοπο Axios, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη, τονίζοντας πως τα περιθώρια στενεύουν.

«Ο χρόνος τελειώνει. Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», τόνισε.

Η μάχη κατά της τρομοκρατίας

Ο Μπέσεντ έφτασε στη γαλλική πρωτεύουσα αμέσως μετά την επίσκεψη της αμερικανικής αποστολής στην Κίνα, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη» στο Πεκίνο, σημειώνοντας παράλληλα πως ο Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πέρασαν «μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί».

Η διπλωματική κινητικότητα στο Παρίσι θα κορυφωθεί την Τρίτη, καθώς η γαλλική προεδρία της G7 θα διοργανώσει τη διεθνή διάσκεψη «No Money For Terror» (Όχι Χρήματα για την Τρομοκρατία).

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν υπουργοί Οικονομικών από περισσότερες από 50 χώρες με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των κρυπτοστοιχείων (cryptoassets).

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρρύθμιστη υπέρταση: Η απονεύρωση του νεφρού στο επίκεντρο της ελληνικής στρατηγικής

Αυτοκτονία νέων: Κοινωνικό σύμπτωμα και όχι ατομική τραγωδία-Ανάγκη για άμεση θεσμική δράση

«Chios Kythira Pass 2026»: Έως και σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers των 300 και των 250 ευρώ

Χρυσός: Κάτω από τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά η τιμή του – Η νέα πρόβλεψη της Goldman Sachs για το πολύτιμο μέταλλο

Η OpenAI λανσάρει εργαλεία προσωπικών χρηματοοικονομικών στο ChatGPT με δυνατότητα σύνδεσης τραπεζικών λογαριασμών

Ένα κρυφό όριο επιτρέπει τον έλεγχο στους έλικες των υγρών κρυστάλλων – Φέρνει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες
περισσότερα
14:39 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Νορβηγία: Εμφανώς καταβεβλημένη η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ – Δεν αντέχει να μείνει όρθια λόγω της ασθένειάς της

Η φετινή Εθνική Ημέρα της Νορβηγίας σημαδεύτηκε από την προσπάθεια της 52χρονης διαδόχου του θ...
13:54 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μαλδίβες: Φινλανδοί δύτες εντόπισαν τις σορούς των 4 Ιταλών σε τμήμα της «Σπηλιάς των Καρχαριών»

Η ομάδα κατάδυσης «DAN Europe» βούτηξε στα νερά της Αλιματά, στην ατόλη Βαάβου των Μαλδίβων, κ...
12:29 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ισπανία: Κατέρρευσε γείσο κτιρίου σε καφετέρια στη Μινόρκα – Τραυματίστηκαν 2 Ελληνίδες τουρίστριες και μία Βρετανίδα

Μια τρομακτική εμπειρία έζησαν τρεις τουρίστριες, ανάμεσά τους και δύο Ελληνίδες, όταν τμήμα α...
11:42 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Χιλιάδες χριστιανοί πλημμύρισαν την Ουάσινγκτον υπό τις… ευλογίες του Τραμπ – Φωτογραφίες από τη μαζική προσευχή

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο National Mall της Ουάσινγκτον για να παρακολο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν