Ιαπωνία: Συνελήφθησαν δύο Αμερικανοί που εισέβαλαν σε ζωολογικό κήπο για ένα βίντεο με τη διάσημη μαϊμού «Punch»

Δύο Αμερικανοί υπήκοοι συνελήφθησαν στην Ιαπωνία έπειτα από ένα ριψοκίνδυνο κόλπο, κατά το οποίο ο ένας εξ αυτών εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο με τις μαϊμούδες σε ζωολογικό κήπο, όπου ένας μικρός μακάκος με το όνομα «Punch» έγινε φέτος παγκόσμιο viral φαινόμενο στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα.

You can see in this clip how the guy jumped into the monkey enclosure. Poor Punch and the others got so scared, they all ran straight up Monkey Mountain making loud distress noises. Really reckless move 🐒🙈😡 Clip credit: Vampireyingying threads. https://t.co/Wa27ZKmzYA pic.twitter.com/ZJPdDNTmMG — Therapeutic Videos (@therapeuticvids) May 17, 2026

Το χρονικό της εισβολής

Ο ένας από τους άνδρες, ο οποίος δήλωσε ότι είναι 24χρονος φοιτητής πανεπιστημίου, συνελήφθη την Κυριακή αφού σκαρφάλωσε πάνω από έναν φράχτη και πήδηξε μέσα σε μια ξερή τάφρο που περιβάλλει το έκθεμα με τις μαϊμούδες στον Ζωολογικό Κήπο της πόλης Ιτσικάουα, έξω από το Τόκιο.

Ο δεύτερος άνδρας, ο οποίος βιντεοσκοπούσε την πράξη, δήλωσε ότι είναι 27χρονος τραγουδιστής.



Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ένα άτομο να σκαρφαλώνει τον φράχτη φορώντας μια στολή που περιλάμβανε ένα κεφάλι με μια χαμογελαστή φατσούλα και γυαλιά ηλίου, προκαλώντας αναστάτωση στις μαϊμούδες.

Japanese police reportedly arrested an American crypto bro who illegally entered Punch the monkey’s zoo enclosure.

The man’s friend, who was filming it, was arrested too. He told police: “I did not enter the fenced area, so this arrest is not justified”pic.twitter.com/I7BIeYQbEI https://t.co/Lp24zHoZCi — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) May 18, 2026



Οι άνδρες δεν πλησίασαν κοντά στα ζώα και ακινητοποιήθηκαν γρήγορα από τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Αστυνομίας της Ιτσικάουα, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

📅 May 17, 2026 A man in a mascot costume jumped straight into the monkey enclosure today, terrifying the monkeys who scattered and ran up the monkey mountain to hide. This is absolute nonsense, a cheap publicity stunt that shows zero respect for the animals or the zoo’s… pic.twitter.com/TGNCOuIbcI — Therapeutic Videos (@therapeuticvids) May 17, 2026



Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βίαιη παρακώλυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις οποίες ωστόσο αρνούνται, ανέφερε ο αστυνομικός αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το δίδυμο δεν έφερε μαζί του επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης και αρχικά προσπάθησε να πει ψέματα στην αστυνομία σχετικά με τα ονόματά του.

Η viral φήμη του «Punch»

Οι συλλήψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο τεράστιας αύξησης των εγχώριων και διεθνών επισκεπτών στον ζωολογικό κήπο, η οποία πυροδοτήθηκε από τη viral φήμη του Punch.



Το μωρό-μαϊμού έγινε αστέρας του διαδικτύου φέτος, αφότου ο ζωολογικός κήπος δημοσίευσε φωτογραφίες του Punch να σφίγγει στην αγκαλιά του έναν λούτρινο ουρακοτάγκο από το IKEA για παρηγοριά, έχοντας υποστεί την απόρριψη από τη μητέρα του.

Japan arrests Americans over stunt at zoo holding baby Punch. One entered the enclosure holding the baby macaque, who has become a global internet sensationhttps://t.co/gHMGDhqaga pic.twitter.com/zaihHoYFfy — AFP News Agency (@AFP) May 18, 2026



Ο Punch ανατράφηκε σε τεχνητό περιβάλλον μετά τη γέννησή του τον Ιούλιο και άρχισε να εκπαιδεύεται για να επανενταχθεί στην αγέλη του νωρίτερα φέτος.



Η δοκιμασία του Punch προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο, δημιουργώντας ένα πιστό κοινό θαυμαστών υπό το hashtag #HangInTherePunch.