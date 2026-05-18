Ισραήλ: Αναχαίτισε σκάφος του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud» στα ανοιχτά της Μεσογείου – Βίντεο με το ρεσάλτο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Sumud Γάζα
Πηγή: Χ
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού για την αναχαίτιση και την κατάσχεση σκαφών που συμμετέχουν στον διεθνή στόλο «Global Sumud Flotilla».

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς ο στόλος επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το τελεσίγραφο του Τελ Αβίβ

Πριν από την έναρξη της επιχείρησης, η ισραηλινή πλευρά είχε στείλει σαφή προειδοποίηση προς τα πληρώματα, ζητώντας την άμεση αναστροφή της πορείας τους.


Όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ κάλεσε «τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως».

«Ύποπτες κινήσεις» σε διεθνή ύδατα

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές της αποστολής ανέφεραν ότι είχαν εντοπίσει έγκαιρα την κινητικότητα των ισραηλινών δυνάμεων.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του στολίσκου, είχαν ανιχνευθεί «ύποπτες» κινήσεις από αγνώστου ταυτότητας πλοία και σκάφη κοντά στην αποστολή, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι τα σκάφη είχαν εισέλθει σε διεθνή ύδατα.

Πηγή: Global Sumud

Ο στολίσκος, ο οποίος αποτελείται συνολικά από 54 σκάφη, απέπλευσε την Πέμπτη από την τουρκική πόλη Μαρμαρίδα. Πρόκειται για μια ανανεωμένη προσπάθεια ακτιβιστών να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, ο οποίος παραμένει σε ισχύ από το 2007.


Με πληροφορίες από: Al Jazeera

