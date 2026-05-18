Ισραήλ: Αναχαίτισε σκάφος του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud» στα ανοιχτά της Μεσογείου – Βίντεο με το ρεσάλτο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού για την αναχαίτιση και την κατάσχεση σκαφών που συμμετέχουν στον διεθνή στόλο «Global Sumud Flotilla».

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς ο στόλος επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

#عاجل | مراسل الجزيرة: البحرية الإسرائيلية تأمر الناشطين في أسطول الصمود بإيقاف محركات السفن والمراكب

– الجيش الإسرائيلي يبدأ اعتراض سفن أسطول الصمود pic.twitter.com/WqDzxvQfEV — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 18, 2026

Το τελεσίγραφο του Τελ Αβίβ

Πριν από την έναρξη της επιχείρησης, η ισραηλινή πλευρά είχε στείλει σαφή προειδοποίηση προς τα πληρώματα, ζητώντας την άμεση αναστροφή της πορείας τους.



Όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ κάλεσε «τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως».

Once again, a provocation for the sake of provocation: another so-called “humanitarian aid flotilla” with no humanitarian aid. This time, two violent Turkish groups – Mavi Marmara and IHH, the latter designated as a terrorist organization – are part of the provocation. The… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 18, 2026

«Ύποπτες κινήσεις» σε διεθνή ύδατα

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές της αποστολής ανέφεραν ότι είχαν εντοπίσει έγκαιρα την κινητικότητα των ισραηλινών δυνάμεων.

RED ALERT! Military vessels are currently intercepting our fleet and IOF forces are boarding the first of our boats in broad daylight. We demand safe passage for our legal, non-violent humanitarian mission. Governments must act now to stop these illegal acts or piracy meant to… pic.twitter.com/4RmPuswZNo — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 18, 2026



Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του στολίσκου, είχαν ανιχνευθεί «ύποπτες» κινήσεις από αγνώστου ταυτότητας πλοία και σκάφη κοντά στην αποστολή, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι τα σκάφη είχαν εισέλθει σε διεθνή ύδατα.

Ο στολίσκος, ο οποίος αποτελείται συνολικά από 54 σκάφη, απέπλευσε την Πέμπτη από την τουρκική πόλη Μαρμαρίδα. Πρόκειται για μια ανανεωμένη προσπάθεια ακτιβιστών να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, ο οποίος παραμένει σε ισχύ από το 2007.

🔴#مباشر | 57 سفينة تتجه بشكل مباشر نحو غزة في المرحلة الأخيرة من أكبر أسطول لكسر الحصار#تغطية_صحفية https://t.co/6IU9TPETR4 — رضا ياسين Reda Yasen (@redayasen22) May 17, 2026



Με πληροφορίες από: Al Jazeera