«Emily in Paris»: Πρώτη ημέρα γυρισμάτων σήμερα στη Μύκονο – Βίντεο με τα πρώτα πλάνα της Lily Collins

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Πρώτη ημέρα γυρισμάτων της πασίγνωστης σειράς του netflix.com⁠, Emily in Paris σήμερα στη Μύκονο. Τα γυρίσματα άρχισαν στη γνωστή παραλία του Άγιοu Σώστη, με μια πολύ μεγάλη παραγωγή, περίπου 80 ατόμων και δεκάδες βοηθητικούς ηθοποιούς.

Στα πλάνα του mykonoslive.tv⁠ διακρίνεται η Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο.

Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο.

Τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων, Τρίτη 18 Μαΐου, η παραγωγή και οι συντελεστές θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους στην πιο κοσμοπολίτικη μεριά του νησιού, στη διάσημη Χώρα, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στα γραφικά Ματογιάννια, στη Μικρή Βενετία, στον Καθολικό Ναό της Παναγίας και στην περιοχή Τρία Πηγάδια.

Χαμός για έναν ρόλο στη σειρά

Μια παραγωγή όπως το «Emily in Paris», που προβάλλεται στην παγκόσμια πλατφόρμα του Netflix, είναι αναμενόμενο να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και κινητικότητα στη Μύκονο, το κοσμοπολίτικο νησί που υποδέχεται τα γυρίσματα. Πολλοί κάτοικοι αλλά και εποχικοί εργαζόμενοι στο νησί είχαν εκδηλώσει επιθυμία να συμμετάσχουν, έστω και ως κομπάρσοι, στα πλάνα της σειράς, όπως είχε γράψει σε δημοσίευμά της η Realnews.

Σημειώνεται ότι στο φινάλε της πέμπτης σεζόν, ο Γκάμπριελ (Λ. Μπράβο) στέλνει στην Εμιλι μια καρτ ποστάλ από την Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα καλοκαιρινή ιστορία και πιθανές ανατροπές στο ερωτικό τους νήμα. Η μεταφορά της δράσης στη Μύκονο δίνει φρέσκια αισθητική ταυτότητα στη σειρά, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο hit του Netflix σε περισσότερες από 90 χώρες.

