Κεφαλονιά: Θλίψη και συγκίνηση στο 40ήμερο μνημόσυνο για τη Μυρτώ – «Θα πάμε εμείς να την βρούμε αν δεν έρθει στον ύπνο μας», λέει ο πατέρας της

Θλίψη, συγκίνηση και σπαραγμός στην Κεφαλονιά. Την Κυριακή (18/5) τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο για την 19χρονη Μυρτώ.

Συγγενείς και φίλοι ήταν όλοι στο κοιμητήριο για να συμπαρασταθούν στους γονείς της. Η οικογένεια της Μυρτούς έφτιαξε και νέες φωτογραφίες του αδικοχαμένου κοριτσιού στις οποίες απεικονίζεται ως άγγελος στον ουρανό.

«Θα πάμε εμείς να την βρούμε αν δεν έρθει στον ύπνο μας» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης

Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς μίλησε στον Ant1 και την εκπομπή, “Το Πρωινό” και εξέφρασε μεταξύ άλλων και το παράπονό του για την εξέλιξη των ερευνών.

«Οι σαράντα ημέρες ήταν σαν μια κόλαση κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα αγγελούδι τέτοιο και το αποχαιρετάς. Η μισή Κεφαλονιά ήταν. Έπεσε και η τελευταία αυλαία. Όλες οι ημέρες για μένα από την ημέρα που άκουσα ότι η Μυρτώ πέθανε, το ρολόι σταμάτησε εκεί. Ό, τι ένιωσα την πρώτη μέρα θα νιώθω μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Το αγγελούδι μου έφυγε… Και εγώ και η κα Μιράντα και όλη η οικογένεια είμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα αντιμετωπίσω τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρετε για τι πόνο μιλάμε. Δεν ξέρετε. Παρακαλάμε κι εγώ και η μαμά της να την δούμε στον ύπνο μας… Και άμα δεν έρθει και στον ύπνο μας, έχουμε και άλλη λύση. Δεν έρχεται αυτή, θα πάμε εμείς να την βρούμε. Εγώ έχω αποφασίσει. Αφού πρώτα δικαιωθεί η Μυρτούλα μου. Να δικαιωθεί να μη λοιδορούν γιατί κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί μου. Γιατί οι αρμόδιοι αντί να κατηγορούν τους δολοφόνους ασχολούνται με το παιδί μου. Αν ήταν βαμμένο, αν ήταν χτενισμένο. Αυτό είναι το κλίμα. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι για να μην τρελαθώ».

«Είχε πάρει λέει τον κακό το δρόμο. Από δω και πέρα αυτά θα σταματήσουν. Θα βγω στη σέντρα και θα τους πάρω όλους μαζί μου. Ποιος φταίει; Αν φταίω εγώ, την ποινή του θανάτου ζητάω. Αν φταίει η μάνα του, την ποινή του θανάτου ζητάω γι’ αυτή. Αν φταίτε εσείς την ποινή του θανάτου. Όποιος έχει φταίξει για το παιδί μου, η ποινή του θανάτου» είπε ο πατέρας της 19χρονης.

«Θα μου πείτε, όπως μου είπε η κυρία ανακρίτρια, ότι απαγορεύεται. Στην περίπτωση όμως αυτή επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Όταν είναι 20 ετών και θα φάει ισόβια και σε επτά χρόνια θα είναι έξω; Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά όλης της κοινωνίας; Εγώ το παιδί μου το έχασα. Δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο. Βέβαια περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις. Τα συμπεράσματα των ανακριτών, των δικαστών, των υπευθύνων. Και αναλόγως θα πράξουμε», κατέληξε.

