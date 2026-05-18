Χανιά: Συνελήφθη 47χρονος έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση του 16χρονου ΑμεΑ γιου του

Σοκάρει η καταγγελία μητέρας στα Χανιά, σύμφωνα με την οποία ο σύζυγός της φέρεται να κακοποιούσε βάναυσα τον 16χρονο γιο τους, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστό αναπηρίας 79%.

Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές η μητέρα του 16χρονου, το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε στην οικία της οικογένειας, στην περιοχή των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 46χρονης στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, ο σύζυγός της φαίνεται πως κλείδωσε τον 16χρονο σε αποθήκη του σπιτιού, ενώ φέρεται επίσης να τον χτύπησε στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Νέο επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε και λίγες ημέρες αργότερα, με τον 16χρονο να δέχεται ξανά χτυπήματα μέσα στο σπίτι σύμφωνα με όσα περιέγραψε η 46χρονη.

Για τον ανήλικο διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

