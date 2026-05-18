Χανταϊός: Κατέπλευσε στο Ρότερνταμ για απολύμανση το «MV Hondius» – Τα μέτρα καραντίνας και τι θα ακολουθήσει

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα το ταξίδι του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», το οποίο είχε σημάνει παγκόσμιο συναγερμό λόγω της θανατηφόρας έξαρσης του χανταϊού στο εσωτερικό του.

Τελικός προορισμός του πλοίου, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Oceanwide Expeditions και παρέμενε εγκλωβισμένο στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ήταν το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όπου και κατέπλευσε λίγο μετά τις 10:00 π.μ. τοπική ώρα.

Τα μέτρα καραντίνας και η απολύμανση του πλοίου

Οι ολλανδικές αρχές έχουν ήδη οργανώσει τις διαδικασίες καραντίνας για το 27μελές πλήρωμα ασφαλείας του πλοίου, το οποίο αποτελείται από 25 ναυτικούς και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού.

Οι τοπικές λιμενικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν δημιουργηθεί ειδικές εγκαταστάσεις καραντίνας για ορισμένα από τα μη Ολλανδικά μέλη του πληρώματος, αν και παραμένει ασαφές εάν θα παραμείνουν εκεί για το πλήρες συνιστώμενο διάστημα των 42 ημερών.

Το ίδιο το πλοίο πρόκειται να υποβληθεί σε σχολαστική διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

Το υπό ολλανδική σημαία κρουαζιερόπλοιο μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες, όταν νωρίτερα αυτόν τον μήνα αναφέρθηκαν τρεις θάνατοι από τον χανταϊό.

Τα θύματα της έξαρσης είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος. Σημειώνεται ότι η σορός της Γερμανίδας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού βρίσκεται επίσης πάνω στο πλοίο.

Ποιοι αποβιβάζονται και τι θα ακολουθήσει

Συνολικά 27 άνθρωποι —17 από τις Φιλιππίνες, τέσσερις από την Ολλανδία, τέσσερις από την Ουκρανία, ένας από τη Ρωσία και ένας από την Πολωνία— αποβιβάζονται από το «Hondius» έπειτα από μια δοκιμασία που διήρκεσε περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία, Oceanwide Expeditions, διευκρίνισε ότι όλοι όσοι παρέμεναν στο πλοίο είναι ασυμπτωματικοί και παρακολουθούνται στενά από τους δύο γιατρούς που βρίσκονται μαζί τους.

Ορισμένοι από αυτούς θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις καραντίνας του λιμανιού, ενώ άλλοι θα απομονωθούν κατ’ οίκον.

Το στέλεχος των Άνδεων και ο παγκόσμιος απολογισμός

Η τρέχουσα έξαρση αφορά τον λεγόμενο ιό των Άνδεων (Andes virus), ο οποίος κυκλοφορεί στην Αργεντινή και τη Χιλή εδώ και δεκαετίες και θεωρείται ικανός για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ανακοίνωσε ότι τα δείγματα που ελήφθησαν από το πλοίο δεν παρουσιάζουν σημαντική μετάλλαξη στον ιό.

Την Παρασκευή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναθεώρησε τον αριθμό των κρουσμάτων σε 10 από 11, καθώς μια αμφίβολη περίπτωση στις ΗΠΑ βγήκε τελικά αρνητική στις εργαστηριακές εξετάσεις.

Έτσι, μέχρι τις 15 Μαΐου, ο ΠΟΥ αναφέρει 10 κρούσματα (οκτώ επιβεβαιωμένα και δύο πιθανά), συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων.

Ο οργανισμός συνιστά την παρακολούθηση και την καραντίνα των επαφών υψηλού κινδύνου για 42 ημέρες μετά την έκθεση, ενώ συμβουλεύει τις επαφές χαμηλού κινδύνου να αυτοπαρακολουθούνται και να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα εάν εμφανίσουν συμπτώματα.

Επιπλέον, το Σάββατο, ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι ένας πολίτης του, ο οποίος ήταν επιβάτης στο «Hondius», βρέθηκε προκαταρκτικά θετικός στον ιό, με τον ΠΟΥ να δηλώνει την Κυριακή ότι αναμένει τις επίσημες ενημερώσεις.

Φόβοι για πανδημία και η καθησυχαστική δήλωση του ΠΟΥ

Τα άτομα που αποβιβάστηκαν νωρίτερα από το πλοίο, καθώς και όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί τους, έχουν ήδη τεθεί σε καραντίνα σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.

Καθώς ο ιός έχει περίοδο επώασης που φτάνει έως και τις έξι εβδομάδες, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν νέα κρούσματα από τους ανθρώπους της κρουαζιέρας στο μέλλον.

Από την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε η έξαρση, ο ΠΟΥ προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους της κοινής γνώμης ότι πρόκειται για μια επανάληψη της πανδημίας του Covid-19, διαβεβαιώνοντας ότι η μετάδοση είναι εξαιρετικά σπάνια.

Στις 12 Μαΐου, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εμφανίστηκε καθησυχαστικός δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι βρισκόμαστε μπροστά στην έναρξη μιας μεγαλύτερης έξαρσης».

Με πληροφορίες από: Reuters, DW