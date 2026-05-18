Ισπανία: Κατέρρευσε γείσο κτιρίου σε καφετέρια στη Μινόρκα – Τραυματίστηκαν 2 Ελληνίδες τουρίστριες και μία Βρετανίδα

Μια τρομακτική εμπειρία έζησαν τρεις τουρίστριες, ανάμεσά τους και δύο Ελληνίδες, όταν τμήμα από το διακοσμητικό γείσο κτιρίου κατέρρευσε και έπεσε πάνω στο τραπέζι όπου έπαιρναν το πρωινό τους, στην πλατεία Placa Nova της πόλης Σιουταντέλα, στο δυτικότερο άκρο της ισπανικής νήσου Μινόρκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί, σύμφωνα με την The Sun.

Brit among three injured after cornice crashes onto terrace table in Menorcahttps://t.co/esGT4VMuww — The Sun (@TheSun) May 18, 2026



Μια 65χρονη Βρετανίδα τουρίστρια βρισκόταν στο τραπέζι της καφετέριας μαζί με δύο γυναίκες ελληνικής υπηκοότητας, ηλικίας 37 και 38 ετών, όταν η μαρμάρινη πλάκα θρυμματίστηκε και έπεσε ξαφνικά στο έδαφος από ψηλά.

Δύο από τα θύματα υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τις τρεις γυναίκες στο κοντινό νοσοκομείο Juaneda.

(VÍDEO) Tres heridas por el desplome de una cornisa sobre la terraza de un bar en Menorcahttps://t.co/C9x6ztx8QN — OkBaleares (@ok_baleares) May 17, 2026



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας τους.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ πυροσβέστες ξεκίνησαν εργασίες για την ασφάλιση της υπόλοιπης πρόσοψης του κτιρίου, καθώς τα συντρίμμια παρέμεναν διάσπαρτα στο έδαφος.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.