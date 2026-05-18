Διεθνής Αμνηστία: Ραγδαία αύξηση των εκτελέσεων το 2025 – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

ΙΡΑΝ
Ο αριθμός των εκτελέσεων σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκε ραγδαία το 2025 και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία δημοσιοποιείται σήμερα. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο Ιράν, όπου οι εκτελέσεις διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα το Λονδίνο, κατέγραψε τουλάχιστον 2.707 εκτελέσεις σε όλο τον κόσμο το 2025. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τις χιλιάδες εκτελέσεις που, σύμφωνα με την Αμνηστία, πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα, τη χώρα που η οργάνωση θεωρεί ότι πραγματοποιεί τις περισσότερες εκτελέσεις παγκοσμίως.

Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτελέστηκαν σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκε κατά 78% και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981, όταν η ΜΚΟ είχε καταγράψει 3.191 εκτελέσεις, χωρίς να υπολογίζεται η Κίνα.

Στο Ιράν πραγματοποιήθηκε το 80% των εκτελέσεων που κατέγραψε η Διεθνής Αμνηστία το 2025. Τουλάχιστον 2.159 άνθρωποι εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού, έναντι 972 το 2024.

«Οι ιρανικές αρχές ενέτειναν την καταφυγή τους στην ποινή του θανάτου» που χρησιμοποιούν σαν «εργαλείο καταστολής και πολιτικού ελέγχου», με αποτέλεσμα «άνοδο άνευ προηγουμένου του αριθμού των εκτελέσεων», τονίζεται στην έκθεση.

Η έκθεση καταγράφει ραγδαία αύξηση των εκτελέσεων μετά τον πόλεμο των 12 ημερών εναντίον του Ιράν, τον οποίο εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ τον Ιούνιο. Πριν από τον πόλεμο πραγματοποιήθηκαν 654 εκτελέσεις, ενώ από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο ακολούθησαν ακόμη 1.505.

Οι καταδίκες σε θάνατο και οι εκτελέσεις στο Ιράν μετά τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας τον Ιανουάριο και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΜΚΟ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου για πολιτικούς λόγους ή για υποθέσεις που συνδέονταν με την εθνική ασφάλεια.

Η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει επίσης ότι σχεδόν οι μισές εκτελέσεις στο Ιράν το 2025, δηλαδή 998, συνδέονταν με παραβιάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Και σε αυτή την κατηγορία, ο αριθμός των εκτελέσεων διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2024.

Η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε 356 εκτελέσεις, η Υεμένη σε τουλάχιστον 51, οι ΗΠΑ σε 47, η Αίγυπτος σε 23, ενώ η Σομαλία, η Σιγκαπούρη και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν από 17 εκτελέσεις. Συνολικά, εκτελέσεις καταγράφηκαν σε 17 κράτη του κόσμου.

Αυτή η «ξεδιάντροπη μειοψηφία» κρατών «μετατρέπει τη θανατική ποινή σε όπλο για να ενσταλάξει φόβο, να συντρίψει κάθε διαφωνία και να επιδείξει την εξουσία των κρατικών θεσμών σε ανθρώπους σε μειονεκτική θέση και περιθωριοποιημένες κοινότητες», τόνισε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

