YFSF: Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εντυπωσίασε ως Γιώργος Νταλάρας – «Μπράβο» φώναζε, όρθιος, ο Γιώργος Θεοφάνους

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ανέβηκε στη σκηνή του YFSF, το βράδυ της Κυριακής, και υποδύθηκε τον Γιώργο Νταλάρα στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε μια δύσκολη αποστολή, καθώς έπρεπε να προσεγγίσει σκηνικά και φωνητικά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ερμηνευτές. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης δούλεψε την εμφάνισή του στις πρόβες και παρουσίασε στη ζωντανή σκηνή μια ερμηνεία που προκάλεσε θετικές αντιδράσεις.

Από τους πρώτους στίχους, η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε την ομοιότητα στη φωνή και είπε: «Απίστευτο! Μοιάζει πολύ». Οι υπόλοιποι κριτές του YFSF αντέδρασαν επίσης θετικά στην προσπάθεια του τραγουδιστή.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ερμήνευσε το τραγούδι «Χάντρα στο κομπολόι σου», το οποίο το κοινό έχει συνδέσει με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Η εμφάνισή του ξεχώρισε στη σκηνή του σόου και απέσπασε θερμό χειροκρότημα.

Ο Γιώργος Θεοφάνους σηκώθηκε όρθιος για να χειροκροτήσει την προσπάθεια, αμέσως μόλις ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ολοκλήρωσε την ερμηνεία του στο επεισόδιο του YFSF.

