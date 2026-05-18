ΑΕΚ: Η «Ένωση» γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

ΑΕΚ, Γλέντι για την Φιέστα στον Κωνσταντίνο Αργυρό
Η ΑΕΚ συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού, μετά τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση της Ένωσης γιόρτασαν τον τίτλο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κλίμα ενθουσιασμού.

Το «παρών» έδωσαν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Η κούπα του πρωταθλητή έκανε την εμφάνισή της στην πίστα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να συγχαίρει δημόσια την ομάδα για την επιτυχία της και να δίνει το σύνθημα για την έναρξη του γλεντιού.

Ο Λάζαρος Ρότα έκλεψε την παράσταση και εκτός γηπέδου. Ο διεθνής αμυντικός ανέβηκε στην πίστα, ντυμένος στα λευκά και κρατώντας το τρόπαιο στα χέρια. Στη συνέχεια, τραγούδησε δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το κοινό, οι συμπαίκτες του και οι θαμώνες χειροκρότησαν θερμά τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Το στιγμιότυπο αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της βραδιάς, καθώς αποτύπωσε το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά, με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης να πανηγυρίζουν την επιτυχημένη σεζόν και την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συνθήματα, τραγούδια και φωτογραφίες με την κούπα.

ΑΕΚ, Γλέντι για την Φιέστα στον Κωνσταντίνο Αργυρό

