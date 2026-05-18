Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί – Φιντάν για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις «παγωμένες» διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία κινείται παρασκηνιακά το τελευταίο διάστημα, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης στην περιοχή. Η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Άγκυρα έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της με το Ιράν. Οι τουρκικές αρχές εκφράζουν φόβους ότι ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μαζικό κύμα μετακίνησης πληθυσμών προς την Τουρκία.