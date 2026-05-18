Μπαρτσελόνα: Έγραψε ιστορία στη La Liga – Θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη στην τελευταία αγωνιστική

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε σεζόν 20 ομάδων με το απόλυτο των νικών στην έδρα της. Οι Καταλανοί επικράτησαν 3-1 της Μπέτις, για την 37η αγωνιστική, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς στο Camp Nou.

Ο Ραφίνια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο, αλλά χρειάστηκε να ξεπεράσει και ορισμένα διαστήματα πίεσης από τη Μπέτις.

Το ματς απέκτησε ρυθμό από τα πρώτα λεπτά. Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Η Μπέτις προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τον Εζ Αμπντε, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα αξιοποίησε σοβαρό λάθος στην άμυνα της Μπέτις και ο Ραφίνια πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Η ομάδα του Ίσκο μείωσε προσωρινά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως ο Ζοάο Κανσέλο απάντησε άμεσα με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και «κλείδωσε» τη νίκη των Καταλανών.

Το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο της βραδιάς ήρθε στο 84ο λεπτό. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και το κοινό τον αποθέωσε, σε μια στιγμή που σημάδεψε το φινάλε του αγώνα.

<br />

Την ίδια ώρα, η μάχη για την παραμονή και το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» θα κριθεί στην 38η και τελευταία αγωνιστική. Η Αλαβές και η Σεβίλλη εξασφάλισαν την παραμονή τους, ενώ πέντε ομάδες θα συνεχίσουν τη μάχη μέχρι το φινάλε.

Η Τζιρόνα και η Μαγιόρκα ήταν οι χαμένες της βραδιάς. Οι δύο ομάδες ηττήθηκαν από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Λεβάντε, αντίστοιχα, και παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Οβιέδο έχει ήδη υποβιβαστεί στη La Liga 2.

Η Λεβάντε έκανε μεγάλο βήμα παραμονής, καθώς νίκησε 2-0 τη Μαγιόρκα στο ντέρμπι των ουραγών. Η Αλαβές πήρε εκτός έδρας νίκη απέναντι στην υποβιβασμένη Οβιέδο και εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της.

Η Σεβίλλη ηττήθηκε εντός έδρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 0-1, όμως τα υπόλοιπα αποτελέσματα την κράτησαν στην κορυφαία κατηγορία και για την επόμενη σεζόν.

Η Οσασούνα θα δώσει μάχη στην τελευταία αγωνιστική, μετά την εντός έδρας ήττα της από την Εσπανιόλ, η οποία εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της. Η Έλτσε πήρε σημαντική ανάσα με το 1-0 επί της Χετάφε και βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη.

Σε ό,τι αφορά την 7η θέση, η οποία δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο», η Ράγιο Βαγεκάνο και η Βαλένθια πλησίασαν τη Χετάφε. Η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει την ευρωπαϊκή έξοδο, ενώ η Θέλτα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την παρουσία της στο Europa League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Αγώνας Σκορ Σκόρερ Αθλέτικ Μπιλμπάο – Θέλτα 1-1 52′ Ινάκι Γουίλιαμς – 4′ Σβέντμπεργκ Ατλέτικο Μαδρίτης – Τζιρόνα 1-0 21′ Λούκμαν Έλτσε – Χετάφε 1-0 19′ Τσουστ Λεβάντε – Μαγιόρκα 2-0 32′ Εσπι, 87′ Αριάγκα Οσασούνα – Εσπανιόλ 1-2 49′ Μουνιόθ – 27′ Ρομέρο, 53′ Γκαρσία Ράγιο Βαγεκάνο – Βιγιαρεάλ 2-0 28′ Καμέγιο, 47′ Αλεμάο Οβιέδο – Αλαβές 0-1 17′ Μαρτίνες Σοσιεδάδ – Βαλένθια 3-4 3′ Μουνιόθ, 60′ αυτ. Ταγγέρα, 63′ Όσκαρσον – 8′, 90’+3′ Γκουέρα, 22′ Ντούρο, 89′ Ροντρίγκες Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 15′ Βινίσιους Μπαρτσελόνα – Μπέτις 3-1 28′, 62′ Ραφίνια, 74′ Κανσέλο – 69′ πεν. Ίσκο

Η βαθμολογία της La Liga σε 37 αγώνες: