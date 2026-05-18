Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Ελευσίνα: Τρεις τραυματίες, αναφορές για έναν νεκρό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5), γύρω στις 20:30, στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Thriassio.gr, το ατύχημα έγινε στην παλιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, περίπου στο ύψος της ΠΥΡΚΑΛ. Ο οδηγός ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου έχασε, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ενώ πολίτες ανέφεραν ότι άκουσαν πολύ δυνατό θόρυβο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία κολώνα έπεσε μετά την πρόσκρουση ενός από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Αναφορές για νεκρό

Από τα συντρίμμια του αναποδογυρισμένου οχήματος ανασύρθηκαν τρία άτομα τραυματισμένα. Παράλληλα, το Thriassio.gr μεταδίδει, με κάθε επιφύλαξη και μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές ή το νοσοκομείο, ότι ένας άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και φέρεται να έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κλιμάκια της Τροχαίας. Τα ασθενοφόρα παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία και ερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.