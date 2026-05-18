Μάλι: Τουλάχιστον 10 άμαχοι νεκροί από πλήγματα με drones σε χωριό πριν από γάμο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Τουλάχιστον δέκα πολίτες, κυρίως νέοι, σκοτώθηκαν στο Μάλι από πλήγματα με drones που αποδίδονται στον στρατό της χώρας, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα θύματα βρίσκονταν στο χωριό Τενέ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, και ετοιμάζονταν να γιορτάσουν παραδοσιακό γάμο.

Η κοινότητα που επλήγη βρίσκεται στον νομό Σαν. Η επιδρομή σημειώθηκε σε μια περίοδο σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας, μετά τις συντονισμένες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που εξαπέλυσαν, στις 25 και 26 Απριλίου, τζιχαντιστές της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), η οποία πρόσκειται στην Αλ Κάιντα, και αντάρτες του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (ΜΑΑ), στο οποίο κυριαρχούν οι Τουαρέγκ.

Στο Μάλι, πολλοί άμαχοι που κατηγορούνται για συνεργασία με την αντίπαλη πλευρά γίνονται συχνά θύματα βίαιων ενεργειών και αντιποίνων, τόσο από τον στρατό και τους Ρώσους συμμάχους του όσο και από τζιχαντιστές.

«Δέκα από τα παιδιά μας σκοτώθηκαν από πυρά την προέλευση των οποίων αγνοούμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της Τενέ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Αυτή που επρόκειτο να είναι στιγμή χαράς στο χωριό μας μετατράπηκε σε απέραντη θλίψη», πρόσθεσε.

Πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας, η οποία μίλησε επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι εξαπολύθηκαν βομβαρδισμοί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στόχος ήταν νέοι που κινούνταν «με μοτοσικλέτες».

Η πομπή των δίκυκλων «είναι σίγουρο ότι προσέλκυσε την προσοχή (των χειριστών) των drones» και τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν «τουλάχιστον εννιά» άνθρωποι, πρόσθεσε η πηγή.

Τοπικός αιρετός ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι δέκα. «Επρόκειτο να γίνουν γάμοι όταν drones σκότωσαν τουλάχιστον δέκα πολίτες», είπε, κάνοντας λόγο για «πένθος» στην κοινότητα.

Το Μάλι παραμένει βυθισμένο σε σοβαρή κρίση ασφαλείας μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στα τέλη Απριλίου εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα αποδυναμωμένο. Έκτοτε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν χάσει τον έλεγχο διαφόρων κοινοτήτων στον βορρά, συμπεριλαμβανομένης της πόλης-κλειδιού Κιντάλ. Ο υπουργός Άμυνας, Σαντιό Καμαρά, σημαντικό στέλεχος της στρατιωτικής χούντας, σκοτώθηκε επίσης.

Από τις 30 Απριλίου επιβάλλεται αποκλεισμός σε διάφορους οδικούς άξονες στρατηγικής σημασίας προς την πρωτεύουσα. Τζιχαντιστές πυρπόλησαν τις τελευταίες ημέρες πολλά οχήματα, κυρίως φορτηγά με εμπορεύματα, που είχαν προορισμό την Μπαμακό.

Στις αρχές Μαΐου, επιθέσεις τζιχαντιστών, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η ΟΥΙΜ, στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Στις 20 Απριλίου, τρεις οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), προσέφυγαν στο Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών για τις φερόμενες παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί στο Μάλι από τις ένοπλες δυνάμεις και τους Ρώσους συμμάχους τους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

