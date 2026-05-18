Ιράν: Ανάρτηση Μπαγκάι με απόσπασμα από την ταινία «The Apprentice» για τον Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ανάρτησε απόσπασμα από την ταινία «The Apprentice» του 2024, η οποία παρουσιάζει βιογραφικά τα πρώτα χρόνια της πορείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η σκηνή δείχνει τον Ρόι Κον, μέντορα του Τραμπ στην ταινία, να παρουσιάζει τους «κανόνες της νίκης». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θέση ότι «ό,τι κι αν συμβεί, πρέπει να ισχυρίζεσαι νίκη και να μην παραδέχεσαι ποτέ ήττα», καθώς και η αναφορά ότι η επιτυχία απαιτεί να είναι κανείς «έτοιμος να κάνει τα πάντα σε οποιονδήποτε».

Η ανάρτηση του Μπαγκάι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δηλώσεων και μηνυμάτων από ιρανικούς επίσημους κύκλους. Οι ίδιες πηγές ειρωνεύονται τον Αμερικανό πρόεδρο και ασκούν κριτική στην πρόσφατη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ, την οποία χαρακτηρίζουν κακοσχεδιασμένη και αναποτελεσματική.