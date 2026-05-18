Λωρίδα της Γάζας: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα και πυρά, παρά την κατάπαυση του πυρός

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από αεροπορικά πλήγματα και πυρά του ισραηλινού στρατού χθες, Κυριακή, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Γάζα παραμένει πεδίο σχεδόν καθημερινών φονικών επεισοδίων, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου 2025. Η ανακωχή τέθηκε σε εφαρμογή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος άρχισε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Πέντε μάρτυρες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από ισραηλινά πλήγματα (…) στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που ανήκει στον μηχανισμό της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην περιοχή Αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, ενώ πέμπτος άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας.

Νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν τα πτώματα. Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες αυτές.

Τουλάχιστον 871 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ανακωχής, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς. Τα στοιχεία του υπουργείου χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά επισήμως πέντε νεκρά μέλη του στη Γάζα κατά την ίδια περίοδο.

Το AFP σημειώνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς, λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

