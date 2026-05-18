ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

ΠΑΟΚ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής σεζόν, και δεσμεύθηκε ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και ο βασικός στόχος από την αρχή της σεζόν ήταν η κατάκτηση του νταμπλ. Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 3η θέση της Stoiximan Super League, ενώ έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Η σεζόν έκλεισε για τον ΠΑΟΚ μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, η ΠΑΕ ανέφερε ότι η ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της και υπογράμμισε ότι θα κινηθεί ώστε ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει πιο δυνατός την επόμενη σεζόν.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, ξανά πρωταγωνιστή».

