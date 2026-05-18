Ανάρτηση Τραμπ με χάρτη της Μέσης Ανατολής και βέλη προς το Ιράν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Τραμπ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, καθώς και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν.

Η ανάρτηση εκλαμβάνεται ως νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τη χρήση εικόνων και βίντεο AI με πολεμικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από αυτά τα βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάζει υποθετικά σενάρια αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:50 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Λιθουανία: Συνετρίβη πιθανόν ουκρανικό drone κοντά στην Ουτένα – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Οι αρχές της Λιθουανίας ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής (17/05) ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσ...
00:40 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Αυστρία: Νεκρή 67χρονη μετά από επίθεση από κοπάδι αγελάδων – Σε σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της

Μια 67χρονη Αυστριακή υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Κυ...
00:10 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Σύγκρουση δύο EA-18G Growlers σε αεροπορική επίδειξη στο Άινταχο – Σώα τα τέσσερα μέλη του πληρώματος

Η αεροπορική βάση Mountain Home διερευνά τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών που σημειώθηκε ...
21:10 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΗΑΕ: Επίθεση με drone προκάλεσε φωτιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – «Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα ύστερα από επίθεση με drone, κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπαράκα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν