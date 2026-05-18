Ανάρτηση Τραμπ με χάρτη της Μέσης Ανατολής και βέλη προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, καθώς και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν.

Η ανάρτηση εκλαμβάνεται ως νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τη χρήση εικόνων και βίντεο AI με πολεμικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από αυτά τα βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάζει υποθετικά σενάρια αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων.