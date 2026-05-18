YFSF: Όταν η Ιουλία Καλλιμάνη συνάντησε την… Ιουλία Καλλιμάνη – «Καλέ, εγώ», δείτε βίντεο

Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε στο στούντιο του «Your Face Sounds Familiar» το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου και είδε από κοντά τη Μαριλού Κατσαφάδου να μεταμορφώνεται σε… εκείνη.

Η ηθοποιός παρουσίασε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του 5ου επεισοδίου, καθώς ανέβηκε στη σκηνή ως Ιουλία Καλλιμάνη και ερμήνευσε το viral τραγούδι «7/7». Η Μαριλού Κατσαφάδου προσπάθησε να αποδώσει το ύφος και τη σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας, σε μία εμφάνιση με κέφι και ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, η ηθοποιός έχασε για λίγο κάποια λόγια πριν από το πρώτο ρεφρέν. Ωστόσο, η ίδια συνέχισε γρήγορα την προσπάθειά της, χωρίς να χάσει τον ρυθμό και το χαμόγελό της. Το κοινό στήριξε θερμά τη Μαριλού Κατσαφάδου, ενώ η σκηνική της παρουσία προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στο πλατό.

Η Ιουλία Καλλιμάνη παρακολούθησε αρχικά από οθόνη όσα συνέβαιναν στο live του YFSF. Όταν είδε τη Μαριλού Κατσαφάδου να τη μιμείται, αντέδρασε με έκπληξη και είπε: «Καλέ, εγώ!».

Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο Σάκης Ρουβάς αιφνιδίασε τη Μαριλού Κατσαφάδου, καθώς καλωσόρισε στο σόου μεταμφιέσεων την… πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη. Η τραγουδίστρια μπήκε στο πλατό και συνεχάρη τη διαγωνιζόμενη για την προσπάθειά της.

«Μαριλού, είσαι υπέροχη, αγάπη μου! Ό,τι και να κάνεις, είσαι υπέροχη πραγματικά. Είστε τρελοί όλοι σας, εδώ μέσα, δεν είσαστε καλά! Μέχρι και τα τατουάζ στο χέρι είναι ίδια» είπε η Ιουλία Καλλιμάνη.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Μαριλού, είσαι φανταστική, είσαι υπέροχη! Συγχαρητήρια».