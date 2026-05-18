YFSF: Όταν η Ιουλία Καλλιμάνη συνάντησε την… Ιουλία Καλλιμάνη – «Καλέ, εγώ», δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μαριλού Κατσαφάδου, Ιουλία Καλλιμάνη, YFSF
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε στο στούντιο του «Your Face Sounds Familiar» το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου και είδε από κοντά τη Μαριλού Κατσαφάδου να μεταμορφώνεται σε… εκείνη.

Η ηθοποιός παρουσίασε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του 5ου επεισοδίου, καθώς ανέβηκε στη σκηνή ως Ιουλία Καλλιμάνη και ερμήνευσε το viral τραγούδι «7/7». Η Μαριλού Κατσαφάδου προσπάθησε να αποδώσει το ύφος και τη σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας, σε μία εμφάνιση με κέφι και ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, η ηθοποιός έχασε για λίγο κάποια λόγια πριν από το πρώτο ρεφρέν. Ωστόσο, η ίδια συνέχισε γρήγορα την προσπάθειά της, χωρίς να χάσει τον ρυθμό και το χαμόγελό της. Το κοινό στήριξε θερμά τη Μαριλού Κατσαφάδου, ενώ η σκηνική της παρουσία προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στο πλατό.

Η Ιουλία Καλλιμάνη παρακολούθησε αρχικά από οθόνη όσα συνέβαιναν στο live του YFSF. Όταν είδε τη Μαριλού Κατσαφάδου να τη μιμείται, αντέδρασε με έκπληξη και είπε: «Καλέ, εγώ!».

Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο Σάκης Ρουβάς αιφνιδίασε τη Μαριλού Κατσαφάδου, καθώς καλωσόρισε στο σόου μεταμφιέσεων την… πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη. Η τραγουδίστρια μπήκε στο πλατό και συνεχάρη τη διαγωνιζόμενη για την προσπάθειά της.

«Μαριλού, είσαι υπέροχη, αγάπη μου! Ό,τι και να κάνεις, είσαι υπέροχη πραγματικά. Είστε τρελοί όλοι σας, εδώ μέσα, δεν είσαστε καλά! Μέχρι και τα τατουάζ στο χέρι είναι ίδια» είπε η Ιουλία Καλλιμάνη.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Μαριλού, είσαι φανταστική, είσαι υπέροχη! Συγχαρητήρια».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
17:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Τηλεθέαση (16/5): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, το Σάββατο 16 Μαΐ...
16:31 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Τηλεθέαση (16/5): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης του Σαββάτου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλ...
10:38 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

«Το παιδί»: Ο Ιβάν παραδίδει τα χρήματα στον Τιέν, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει…

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί» που θα προβληθούν από...
10:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν