Αυστρία: Νεκρή 67χρονη μετά από επίθεση από κοπάδι αγελάδων – Σε σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της

Μια 67χρονη Αυστριακή υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 17 Μαΐου, από κοπάδι αγελάδων σε βοσκότοπο στο Όμπερλιντς, στη δυτική Αυστρία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τυρόλου.

Ο 65χρονος σύζυγός της μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε κλινική στο Ίνσμπρουκ. Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεκάδες αγελάδες, οι οποίες ανήκαν σε αγροτικό συνεταιρισμό, είχαν συγκεντρωθεί στον βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν τους λόγους που προκάλεσαν την επιθετική συμπεριφορά των ζώων, καθώς αυτοί παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι το ζευγάρι δεν συνοδευόταν από σκύλο τη στιγμή της επίθεσης.

Οι αγελάδες αντιδρούν ορισμένες φορές όταν σκύλοι πλησιάζουν την περιοχή τους, κυρίως όταν τα ζώα προσπαθούν να προστατεύσουν τα μοσχάρια τους. Με βάση ανάλογα περιστατικά, οι Αρχές και οι αγρότες συνιστούν επανειλημμένα προσοχή στους πεζοπόρους που κινούνται σε περιοχές των Άλπεων.

Τον Σεπτέμβριο, ένας 85χρονος πεζοπόρος από τη Βιέννη έχασε τη ζωή του στις αυστριακές Άλπεις, μετά από επίθεση που δέχθηκε από κοπάδι αγελάδων. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε η 82χρονη σύζυγός του.

Το 2024, μια πεζοπόρος που συνοδευόταν από δύο σκυλιά σκοτώθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες. Ανάλογες επιθέσεις είχαν καταγραφεί και το 2017 και το 2014.

Μετά τη θανάσιμη επίθεση του 2014, η αυστριακή κυβέρνηση εξέδωσε οδηγό με συστάσεις προς τους πεζοπόρους. Οι οδηγίες καλούν τους πεζοπόρους να κρατούν απόσταση από κοπάδια που βρίσκονται σε βοσκοτόπια των Άλπεων, να έχουν τα σκυλιά τους δεμένα με λουρί και να τα αφήνουν ελεύθερα σε περίπτωση επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP