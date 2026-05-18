Λιθουανία: Συνετρίβη πιθανόν ουκρανικό drone κοντά στην Ουτένα – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Οι αρχές της Λιθουανίας ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής (17/05) ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανόν ουκρανικό, συνετρίβη κοντά στην πόλη Ουτένα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το drone έπεσε στο έδαφος χωρίς να εκραγεί, ενώ οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων.

Ρωσικά και ουκρανικά drones έχουν συντριβεί στα εδάφη των τριών χωρών της Βαλτικής, δηλαδή της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Οι τρεις χώρες αποτελούν πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και στηρίζουν το Κίεβο.

Τον Μάρτιο, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχασε την πορεία του κατά τη διάρκεια επιχείρησης επίθεσης εναντίον της Ρωσίας και συνετρίβη σε λίμνη της περιοχής Βαρένα, στη Λιθουανία. Κάτοικοι της περιοχής είχαν ακούσει τότε μια δυνατή έκρηξη.

Στις 7 Μαΐου, δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν τα ρωσικά σύνορα και συνετρίβησαν στη γειτονική Λετονία. Οι αρχές εκτίμησαν ότι τα drones πιθανόν επηρεάστηκαν από παρεμβολές ρωσικού συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου.

Το περιστατικό στη Λετονία προκάλεσε την παραίτηση του Λετονού υπουργού Άμυνας, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν απέτρεψε την πτώση των drones. Η εξέλιξη αυτή επιτάχυνε και την κατάρρευση της κυβέρνησης την περασμένη Πέμπτη.

Η Ουκρανία στοχεύει ρωσικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο της Φινλανδίας, κυρίως λιμάνια και διυλιστήρια. Ωστόσο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη ή να εκτραπούν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα και να καταλήξουν στο έδαφος χωρών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ