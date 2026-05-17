Μητσοτάκης: «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030» – Το βίντεο από τα παρασκήνια του συνεδρίου της ΝΔ

Βίντεο από τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media, με το σύνθημα «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030».

Στο βίντεο καταγράφονται στιγμές του πρωθυπουργού στο συνέδριο, οι επαφές που είχε με στελέχη και πολίτες, αλλά και ένα πείραγμα που έκανε στον γιο του, Κωνσταντίνο, ψεκάζοντάς τον με λακ.

Στην ομιλία του στο συνέδριο, ο πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου. «Αυτό το πρόγραμμα, σας θυμίζει κάτι; Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε. Μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω», ανέφερε και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030».

«Και του χρόνου» ακούγεται να λέει στο τέλος του βίντεο: