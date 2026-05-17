ΝΔ: Οι Σύνεδροι ψηφίζουν για τη νέα πολιτική επιτροπή – Το κλίμα στους διαδρόμους και το μήνυμα Μητσοτάκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής στη Νέα Δημοκρατία. Το απόγευμα της Κυριακής έκλεισαν οι κάλπες για την ανάδειξη των νέων μελών της πολιτικής επιτροπής, με 3023 εγγεγραμμένα μέλη να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε 214 υποψηφιότητες. Από την συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να εκλεγούν 150 μέλη.

Μετά το 16ο συνέδριο της ΝΔ, το επόμενο ορόσημο για το κόμμα είναι η συνεδρίαση του συγκεκριμένου οργάνου στα τέλη Μαΐου, προκειμένου να εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, θα προέρχεται από την ΚΟ της ΝΔ.

«Εγώ σας τα λέω»

Μετά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός περπάτησε μέχρι την κάλπη της πολιτικής επιτροπής και ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τις επισημάνσεις του που σχετίζονται με τις εκλογές του 2027. «Εγώ σας τα λέω» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το κλίμα που επικρατεί στους διαδρόμους του συνεδρίου, είναι ενωτικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε. Ο μεγάλος στόχος για μία τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ λειτουργεί συσπειρωτικά τόσο για τα κυβερνητικά όσο και για τα κομματικά στελέχη, τα οποία έχουν οπλιστεί με επιχειρήματα μπροστά στον προεκλογικό μαραθώνιο, που μόλις ξεκινάει για τη ΝΔ.

Το 16ο Συνέδριο αποτέλεσε πεδίο ανταλλαγής απόψεων, επικοινωνίας και προβληματισμών για πτυχές της γαλάζιας ατζέντας και φυσιογνωμίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε συγκεκριμένο μήνυμα, σε όσους διέκριναν ρήξεις, λέγοντας πως η ΝΔ είναι ένας ανοικτός οργανισμός, συνθέτει απόψεις και δεν κάνει face control.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε εμφατικά τα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών, τοποθέτησε τη ΝΔ δίπλα σε έννοιες «κλειδί», όπως είναι η πολιτική και οικονομική σταθερότητα, ενώ υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, που κρατάει τα «κλειδιά» για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που σχετίζονται με τη μείωση φόρων και την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός ανοίγει νέο κύκλο περιοδειών και, σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος σταθμός του θα είναι η Λακωνία, εντός της εβδομάδας.