Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός τάζει «στους πάντες τα πάντα» ενόψει εκλογών

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέροντας πως «ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να ζητά “τρίτη θητεία” όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς, παρά μόνο στα δικά του παιδιά (μετακλητούς και “χρυσοκάνθαρες γαλάζιες ακρίδες”)».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε δήλωσή του, επισημαίνει επίσης: «Η απαίτησή του, λοιπόν, για τρίτη θητεία, την ώρα που ο ίδιος χαρακτηρίζει τον Αύγουστο “ορόσημο” λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, αποδεικνύει ότι στο μυαλό του πρωθυπουργού δεν είναι οι επόμενες γενιές, αλλά μόνον οι επόμενες εκλογές, για αυτό και τάζει “στους πάντες τα πάντα”».