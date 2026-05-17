Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης για τουρίστρια που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΜΑΚ Πυροσβεστική
Επιχείρηση διάσωσης μίας Γερμανίδας τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στο Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά.

Η 65χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία της, με αποτέλεσμα να καλέσει σε βοήθεια.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 13 πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα, και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την τραυματισμένη γυναίκα και να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το φαράγγι.

Η Γαλλίδα τουρίστρια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

