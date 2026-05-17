Γιώργος Καπουτζίδης για Eurovision: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε – Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός»

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Akylas και όλη η υπόλοιπη ελληνική αποστολή, επέστρεψαν την Κυριακή 17 Μαΐου στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, αναφερόμενος στη Eurovision, είπε πως: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, αξίζαμε και να πάμε λίγο παραπάνω. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός. Καμιά φορά σου έρχεται μία χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά απ’ ό,τι μας έλεγαν, άλλες φορές σου έρχεται μια στεναχώρια, γιατί πας για πιο ψηλά και πας λίγο πιο κάτω. Aυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε;».

Η απάντηση για την τηλεόραση και το televoting

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει, από την εμπειρία που έχει, ότι από αύριο θα υπάρχουν πρόσωπα στην τηλεόραση που θα προσπαθήσουν να αποκαθηλώσουν όλο αυτό που έκανε ο Akylas, ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε: «Από την εμπειρία που έχω, στην ελληνική τηλεόραση μπορεί να δει κανείς τα πάντα. Αυτό το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι έτσι. Έτσι πρέπει να τον καταλάβεις.

Μια φορά θα σου έρθουν καλά, μια φορά δεν θα σου έρθουν καλά τα πράγματα. Τώρα, αυτό πρέπει να έχεις τη ψυχραιμία να το δεχτείς. Αν δεν έχεις τη ψυχραιμία και σε πιάσουν τα νεύρα σου, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό».

«Η αλήθεια είναι ότι το televoting που πήραμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με τον διαχωρισμό, πρώτα οι επιτροπές, μετά το televoting. Είναι δηλαδή ακόμα καλύτερο και από το περσινό», εξήγησε στη συνέχεια.