Ζήσης Ρούμπος: «Η παιδική μου ηλικία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τι μπαμπάς είμαι»

Τον Ζήση Ρούμπο υποδέχτηκε η Δανάη Μιχαλάκη στην εκπομπή «Μαμά-δες», το Σάββατο 16 Μαΐου. Ο ηθοποιός μίλησε για το πώς είναι ως πατέρας, εξηγώντας το πώς τον επηρέασαν σε αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο της ζωής του, τα παιδικά του χρόνια.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, ο Ζήσης Ρούμπος απάντησε: «Τα δικά μου παιδικά χρόνια, όπως όλων μας, καθόρισαν το ποιος είμαι σαν άνθρωπος, και κατ’ επέκταση σαν πατέρας. Άλλες εποχές. Είμαι γεννημένος το 1976, οπότε τα παιδικά μου χρόνια, ξέρεις, είχαμε ακόμα καταπέλτες. Ήταν αυτά τα χρόνια… Όχι». 

«Με καθόρισαν και με τα αρνητικά και με τα θετικά. Ας πούμε εγώ πρόλαβα τη γειτονιά, το παιχνίδι έξω. Το παιχνίδι ήταν, θα τολμήσω να πω, καθημερινότητα. Και το ζούσαμε στην ιδανική του μορφή, με άλλα παιδιά.

Όπως ξέρεις πολύ καλά, πλέον αυτό δεν υπάρχει. Για να κοινωνικοποιηθεί το παιδί θα συμβεί είτε στο σχολείο, που είναι ένα πολύ κλειστό σύστημα. Και έξω από το σχολείο θα πρέπει να είναι κάτι οργανωμένο, με ραντεβού. Οπότε αυτά είναι τα θετικά της δικής μου παιδικής ηλικίας. Πρόλαβα τη γειτονιά!», πρόσθεσε.

Επιπλέον, είπε ότι: «Είχε πάρα πολλά αρνητικά παρελκόμενα. Όπως προείπα, δεν είχαμε τρυφερότητα, δεν μιλάγαμε, δεν μας μιλούσαν για τίποτα.

Εμείς, οι γενιές αυτές, χρειάστηκε να επεξεργαστούμε τα πράγματα μόνοι μας. Να τα διαχειριστούμε μόνοι μας, να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας. Η παιδική μου ηλικία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, νομίζω, στο τι μπαμπάς είμαι». 

