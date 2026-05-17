Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (17/5) – Πού θα δείτε τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Super League

Τα ματς για την τελευταία αγωνιστική των play-offs της Super League για τις θέσεις 1-4 και 5-8, και το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για τα play-0ffs της Greek Basketball League και τα παιχνίδια από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/5/2026):

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

13:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Πάρμα Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 8 HD Πίζα – Νάπολι Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Μίλαν Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Λάτσιο Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Φιορεντίνα Serie A

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

15:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Παναθηναϊκός Greek Basketball League

15:30 Novasports 5HD Χέρενφεν – Άγιαξ Eredivisie

15:30 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Τβέντε Eredivisie

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:30 Novasports Extra 1 Ντάρμσταντ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

16:30 Novasports 3HD Σάλκε – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ Bundesliga 2

17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports Prime Άρης – Λεβαδειακός Super League

17:00 Novasports Start Έβερτον – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 6HD Γουλβς – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπράιτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ Super League

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΑΕΚ Basket League

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αταλάντα – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League

20:00 Novasports Extra 2 Μπιλμπάο – Θέλτα La Liga

20:00 Novasports Extra 1 Οβιέδο – Αλαβές La Liga

20:00 Novasports Start Ατλέτικο Μαδρίτης – Τζιρόνα La Liga

20:00 Novasports 6HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ La Liga

20:00 Novasports 5HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 4HD Οσασούνα – Εσπανιόλ La Liga

20:00 Novasports 3HD Λεβάντε – Μαγιόρκα La Liga

20:00 Novasports 2HD Έλτσε – Χετάφε La Liga

20:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

20:00 Novasports Extra 3 Έλτσε – Χετάφε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τενερίφη – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD CEV Champions League 2026 Τελικός ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουντινέζε – Κρεμονέζε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Σασουόλο – Λέτσε Serie A

22:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μπέτις La Liga