Συνέδριο ΝΔ: Τι αναμένεται να πει στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τα μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζεται σήμερα (17/5) με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής, τις παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει απαντήσεις στην αντιπολίτευση αλλά και να στείλει μηνύματα προς το εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να αναφερθεί στις αιχμές που άφησαν κάποιοι στις ομιλίες τους, όπως ο Νίκος Δένδιας, ενώ θεωρείται πως σχετικά με την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, θα μείνει σε όσα έχει πει στο παρελθόν ότι «την Ιστορία την γράφουν όσοι είναι παρόντες».

Ο Πρόεδρος της ΝΔ θα δώσει το στίγμα ενότητας, που είναι κρίσιμο ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα για το συνέδριο

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί από τις 13:00 έως τις 17:00.

Από τις 9:00 έως τις 11:00 θα πραγματοποιηθούν ομιλίες συνέδρων στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «2030: Η Ελλάδα Δυνατή, η Νέα Δημοκρατία Μπροστά».

Στις 11:00 θα μιλήσει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Στέλιος Κονταδάκης, ενώ αμέσως μετά θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα θα προβληθεί βίντεο-χαιρετισμού της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του ΕΛΚ, Ντολόρς Μοντσεράτ και της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Στη συνέχεια θα γίνει η ανάγνωση των συμπερασμάτων του 16ου Τακτικού Συνεδρίου και η τοποθέτηση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.