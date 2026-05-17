Άγιοι Ανάργυροι: Οι άθλιες συνθήκες στο σπίτι της οικογένειας με τα τρία μικρά παιδιά – Οι καταγγελίες των γειτόνων

Σοκ έχουν προκαλέσει οι λεπτομέρειες της υπόθεσης με τα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους.

Η καταγγελία ενός πολίτη έφερε στο φως τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα 3 παιδιά της οικογένειας, που φέρονται να υποσιτίζονταν.

Οι τοίχοι είχαν μούχλα, κοιμόντουσαν σε στρώματα στο πάτωμα, μέσα στη βρώμα, ενώ υπήρχαν και γυμνά καλώδια.

Η μητέρα, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την όλη εικόνα και την κατάσταση, υποστήριξε ότι αυτό συνέβαινε γιατί είχε να καθαρίσει μια ημέρα.

Τα παιδιά πήγαιναν κανονικά στο σχολείο, αλλά παλαιότερα είχαν γίνει συστάσεις στους γονείς έπειτα από καταγγελία για τις συνθήκες που μεγάλωναν.

Τι υποστήριξε ο πατέρας

Από την πλευρά του, ο πατέρας απόρησε με την εμφάνιση των αστυνομικών στο σπίτι, λέγοντας πως δεν είχαν κανέναν λόγο να είναι εκεί και ότι όλα ήταν μία χαρά.

Σε βάρος των γονιών έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αφού κρίθηκε ότι οι συνθήκες ήταν επικίνδυνες για τα παιδιά.

Αναφορές για κακοποίηση της μητέρας

Σύμφωνα με το Mega στις 4 Οκτωβρίου του 2025 η μητέρα είχε καταγγείλει τον 37χρονο πατέρα για ενδοοικογενειακή απειλή με εκείνον να απαντά με μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Δύο φορές παλαιότερα, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του αφού είχε εντοπιστεί να κινείται με τη μηχανή του χωρίς να έχει δίπλωμα.

Είχαν απευθυνθεί στον δήμο οι γείτονες

Σύμφωνα με γείτονες, τα παιδιά ήταν εμφανώς παραμελημένα και κυκλοφορούσαν και χωρίς ρούχα τον χειμώνα. Όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ, γείτονας είχε κάνει ανώνυμη καταγγελία και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου παρακολουθούσαν για ένα διάστημα την οικογένεια.

Είχαν απευθυνθεί στον δήμο κι άλλες φορές, είχαν γίνει αυτοψίες και τους είχε επισκεφτεί η κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Κάτοικος της περιοχής λέει πως είχε γίνει ξανά καταγγελία πριν από έναν χρόνο, «τότε που ήρθαν για να τους καθαρίσουν. Ήρθε το υγειονομικό, καθάρισαν το σπίτι, τους έβαψαν κι απ’ έξω το σπίτι» και πρόσθεσε ότι «στο μπαλκόνι το είχα δει μια φορά, το ένα παιδί που ήταν γυμνό τελείως».

«Τα παιδιά τα παραμελούσαν συστηματικά. Το 4χρονο κορίτσι έχει βαριά νοητική στέρηση. Και τα αφήνουν να ζουν σε αυτό το περιβάλλον στάβλο; Αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, αυτοί που πήγαιναν στο σπίτι και παρακολουθούσαν την οικογένεια, δεν έπρεπε να αφαιρέσουν την επιμέλεια;», είπε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.