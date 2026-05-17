Άγιοι Ανάργυροι: Οι άθλιες συνθήκες στο σπίτι της οικογένειας με τα τρία μικρά παιδιά – Οι καταγγελίες των γειτόνων

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοκ έχουν προκαλέσει οι λεπτομέρειες της υπόθεσης με τα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους.

Η καταγγελία ενός πολίτη έφερε στο φως τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα 3 παιδιά της οικογένειας, που φέρονται να υποσιτίζονταν.

Οι τοίχοι είχαν μούχλα, κοιμόντουσαν σε στρώματα στο πάτωμα, μέσα στη βρώμα, ενώ υπήρχαν και γυμνά καλώδια.

Η μητέρα, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την όλη εικόνα και την κατάσταση, υποστήριξε ότι αυτό συνέβαινε γιατί είχε να καθαρίσει μια ημέρα.

Τα παιδιά πήγαιναν κανονικά στο σχολείο, αλλά παλαιότερα είχαν γίνει συστάσεις στους γονείς έπειτα από καταγγελία για τις συνθήκες που μεγάλωναν.

Τι υποστήριξε ο πατέρας

Από την πλευρά του, ο πατέρας απόρησε με την εμφάνιση των αστυνομικών στο σπίτι, λέγοντας πως δεν είχαν κανέναν λόγο να είναι εκεί και ότι όλα ήταν μία χαρά.

Σε βάρος των γονιών έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αφού κρίθηκε ότι οι συνθήκες ήταν επικίνδυνες για τα παιδιά.

Αναφορές για κακοποίηση της μητέρας

Σύμφωνα με το Mega στις 4 Οκτωβρίου του 2025 η μητέρα είχε καταγγείλει τον 37χρονο πατέρα για ενδοοικογενειακή απειλή με εκείνον να απαντά με μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Δύο φορές παλαιότερα, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του αφού είχε εντοπιστεί να κινείται με τη μηχανή του χωρίς να έχει δίπλωμα.

Είχαν απευθυνθεί στον δήμο οι γείτονες

Σύμφωνα με γείτονες, τα παιδιά ήταν εμφανώς παραμελημένα και κυκλοφορούσαν και χωρίς ρούχα τον χειμώνα. Όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ, γείτονας είχε κάνει ανώνυμη καταγγελία και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου παρακολουθούσαν για ένα διάστημα την οικογένεια.

Είχαν απευθυνθεί στον δήμο κι άλλες φορές, είχαν γίνει αυτοψίες και τους είχε επισκεφτεί η κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Κάτοικος της περιοχής λέει πως είχε γίνει ξανά καταγγελία πριν από έναν χρόνο, «τότε που ήρθαν για να τους καθαρίσουν. Ήρθε το υγειονομικό, καθάρισαν το σπίτι, τους έβαψαν κι απ’ έξω το σπίτι» και πρόσθεσε ότι «στο μπαλκόνι το είχα δει μια φορά, το ένα παιδί που ήταν γυμνό τελείως».

«Τα παιδιά τα παραμελούσαν συστηματικά. Το 4χρονο κορίτσι έχει βαριά νοητική στέρηση. Και τα αφήνουν να ζουν σε αυτό το περιβάλλον στάβλο; Αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, αυτοί που πήγαιναν στο σπίτι και παρακολουθούσαν την οικογένεια, δεν έπρεπε να αφαιρέσουν την επιμέλεια;», είπε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι ηπατολόγος – Αυτό είναι το Νο1 πράγμα που λέω να κάνουν όσοι έχουν λιπώδες ήπαρ»

Βλέπετε ζώα ή το πρόσωπο μιας γυναίκας; Το τεστ προσωπικότητας που αποκαλύπτει μια απρόσμενη αλήθεια για εσάς

Κρέατα: Σε ποια είδη αναμένεται να μειωθούν οι τιμές και πότε – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

«Ναι» από τις Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων – Τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρει το «πράσινο φως», πού υπάρχουν αν...

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (17/5)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαΐου

Κυριακή 17 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Ανδρόν...
03:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Σκιάθος: Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο που έπεσε στην είσοδο ξενοδοχείου – Με C-130 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο οι δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 16 Μαΐου 2026, στη Σκιάθο, όταν ο ...
01:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κούβα: Οδηγός προστασίας για τους πολίτες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Κούβας δημοσίευσε τις τελευταίες ημέρες έναν «οικογενειακό...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν