Μυκηναϊκό ανάκτορο και ιερό αποκαλύπτουν την άγνωστη ιστορία των Λακεδαιμονίων πριν από τους Σπαρτιάτες

Πέρα από τον μύθο της αρχαίας Σπάρτης, η αρχαιολογική σκαπάνη αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες ενός ολόκληρου πολιτισμού στην κοιλάδα του Ευρώτα. Μια νέα επιστημονική μελέτη φωτίζει τη γέννηση της ταυτότητας των Λακεδαιμονίων, πολύ πριν αυτοί ενωθούν με τους μετέπειτα Σπαρτιάτες γείτονές τους.

Μια μελέτη αποκαλύπτει πώς δύο αρχαιολογικές θέσεις στην κοιλάδα του Ευρώτα εξηγούν το αίσθημα του ανήκειν ενός λαού που υπήρχε πριν και πέρα από τη Σπάρτη. Φανταστείτε μια εύφορη κοιλάδα στην Πελοπόννησο, την οποία διασχίζει ο ποταμός Ευρώτας. Εκεί, πριν από περισσότερα από 3.300 χρόνια, υψωνόταν ένα μυκηναϊκό ανάκτορο που ήλεγχε την περιοχή.

Επτά χιλιόμετρα βορειότερα, σε έναν λόφο, οι κάτοικοι πραγματοποιούσαν θρησκευτικές τελετουργίες. Αυτό το τοπίο, γεμάτο σκόνη σήμερα κάτω από τον ελληνικό ήλιο, έγινε μάρτυρας της γέννησης ενός λαού: των Λακεδαιμονίων. Όχι των Σπαρτιατών, τουλάχιστον όχι μόνο αυτών.

Ήταν οι πρόγονοί τους, οι γείτονές τους και, για αιώνες, οι συνοδοιπόροι τους.

Ο ιστορικός Hans Beck από το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ ανατρέπει τα δεδομένα για τους Λακεδαιμονίους, παρουσιάζοντάς τους ως μια ρευστή, μεταβαλλόμενη κοινότητα και όχι ως μια στατική ομάδα.

Συνδυάζοντας αρχαιολογικά ευρήματα και αρχαία κείμενα, η μελέτη εντοπίζει τη συνεκτική ουσία της κοινότητας σε δύο τοποθεσίες: ένα ανάκτορο και ένα ιερό.

Η αναζήτηση του χαμένου Μυκηναϊκού Κέντρου στη Λακωνία

Μέχρι πρόσφατα, οι ειδικοί διασταύρωναν τα ξίφη τους για το πού βρισκόταν το κέντρο της μυκηναϊκής εξουσίας στη Λακωνία. Ορισμένοι πόνταραν στη Θεράπνη, κοντά στη σύγχρονη Σπάρτη.

Ωστόσο, οι ανασκαφές στον Άγιο Βασίλειο, κοντά στο χωριό Ξηροκάμπι, άλλαξαν εντελώς τον χάρτη.

Η τοποθεσία είναι εντυπωσιακή. Ένας λόφος που υψώνεται περίπου 30 μέτρα πάνω από την πεδιάδα του Ευρώτα, προσφέροντας πανοραμική θέα. Εκεί, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα κατάλοιπα ενός ανακτορικού συγκροτήματος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Ανακάλυψαν τοιχογραφίες υψηλής τέχνης, μια συλλογή από 21 χάλκινα ξίφη και, το σημαντικότερο, ένα αρχείο πινακίδων σε Γραμμική Β. Αυτό το σύστημα γραφής, το παλαιότερο στην Ευρώπη, χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τους Μυκηναίους βασιλιάδες για την τήρηση των λογαριασμών του βασιλείου τους.

Στον Άγιο Βασίλειο έχουν έρθει στο φως 204 θραύσματα πινακίδων. Σε ό,τι αφορά την ποσότητα, η συγκεκριμένη θέση κατατάσσεται ήδη στην τέταρτη θέση ανάμεσα σε όλα τα μυκηναϊκά ανάκτορα, πίσω μόνο από την Κνωσό, την Πύλο και τη Θήβα.

Ανάμεσα στα κείμενα, ένα έχει τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή. Πρόκειται για μια πήλινη ετικέτα που φέρει το σύμβολο wa-na-ko-to, το οποίο οι ειδικοί διαβάζουν ως «ανήκον στον άνακτα».

Ο άναξ (wanax) ήταν ο βασιλιάς, η ανώτατη θρησκευτική και πολιτική αρχή. Όπως αναφέρει ο Beck στο άρθρο του: «Ο άναξ των Λακεδαιμονίων έχει πλέον ένα νέο σπίτι». Αλλά ποιοι ήταν οι Λακεδαιμόνιοι;

Προς έκπληξη πολλών, εμφανίζονται ήδη στις πινακίδες της Γραμμικής Β που βρέθηκαν στη Θήβα, μακριά από τη Λακωνία. Σε αυτά τα έγγραφα, που χρονολογούνται γύρω στο 1200 π.Χ., αναφέρονται άνθρωποι που προσδιορίζονται ως «lakedaimonioi» ή «παιδιά Λακεδαιμονίων». Δεν επρόκειτο για μια μεταγενέστερη επινόηση. Υπήρχαν ήδη από την Εποχή του Χαλκού.

Το αίσθημα του ανήκειν γεννιέται στο ανάκτορο

Ο Beck εισάγει μια έννοια-κλειδί για την κατανόηση αυτής της ιστορίας: το αίσθημα του ανήκειν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με την ταυτότητα.

Η ταυτότητα ακούγεται ως κάτι σταθερό και μόνιμο. Το «ανήκειν» είναι πιο ευέλικτο. Μπορεί να ενισχυθεί ή να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου. Ένας αγρότης ένιωθε Λακεδαιμόνιος συμμετέχοντας στις γιορτές του ανακτόρου, αλλά ίσως πολύ λιγότερο όταν όργωνε το μακρινό του χωράφι.

Το ανάκτορο του Αγίου Βασιλείου ήταν ο μαγνήτης που προσέλκυε ανθρώπους από κάθε γωνιά της περιοχής. Γραφείς, τεχνίτες, αγρότες, αξιωματούχοι. Όλοι συνέκλιναν σε εκείνον τον λόφο. Όλοι, με κάποιον τρόπο, άρχισαν να νιώθουν μέλη ενός ευρύτερου συνόλου.

Ο συγγραφέας το θέτει ως εξής:

«Η συγκέντρωση όλων αυτών των αποδεικτικών στοιχείων, συμπυκνωμένη σε ένα φυσικό περιβάλλον που το ίδιο παρουσιάζει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με άλλα ανάκτορα, καθιστά δύσκολο το να μην συμπεράνει κανείς ότι ο Άγιος Βασίλειος ήταν το ανακτορικό κέντρο της κοιλάδας του Ευρώτα».

Όμως τα μυκηναϊκά ανάκτορα δεν κράτησαν για πάντα. Γύρω στο 1200 π.Χ., το σύστημα κατέρρευσε.

Αυτό του Αγίου Βασιλείου καταστράφηκε, πιθανότατα στα μέσα του 13ου αιώνα.

Οι πινακίδες του θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια. Και τότε, συνέβη κάτι αναπάντεχο.

Το ιερό που κληρονομεί τη μνήμη

Επτά χιλιόμετρα βορύτερα, στον λόφο της Αγίας Κυριακής, κοντά στη σύγχρονη κωμόπολη των Αμυκλών, υπήρχε ένα ιερό.Κατά την περίοδο ακμής του ανακτόρου, λειτουργούσε ως ένα είδος τελετουργικού παρεκκλησίου.

Οι βασιλιάδες του Αγίου Βασιλείου πιθανότατα έστελναν εκεί προσφορές και διοργάνωναν πομπές. Η χρονική επικάλυψη μεταξύ των δύο τοποθεσιών ήταν σύντομη: Μόλις δύο γενιές. Όταν όμως το ανάκτορο χάθηκε, το ιερό όχι μόνο επέζησε, αλλά αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο.

Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει κεραμική που μαρτυρά αδιάλειπτη δραστηριότητα από τον 12ο έως τον 10ο αιώνα π.Χ.

Αρχικά εμφανίστηκαν σκεύη για την πόση οίνου, κύπελλα και πρόχοι. Αργότερα, τη θέση τους πήραν σιδερένια όπλα, χάλκινες πόρπες και ειδώλια. Κάτι άλλαζε. Οι άνθρωποι συνέχισαν να συρρέουν σε εκείνον τον λόφο, αλλά πλέον με τη δική τους βούληση, όχι επειδή το διέταζε ο βασιλιάς.

Το ιερό μετατράπηκε σε έναν τόπο μνήμης.

Ένα σημείο αναφοράς όπου οι Λακεδαιμόνιοι, χωρίς πια ένα ανάκτορο να τους ενώνει, μπορούσαν να συνεχίσουν να νιώθουν κομμάτι της ίδιας ιστορίας. «Με την εξαφάνιση του ανακτόρου», γράφει ο Beck, «οι Αμύκλες απορρόφησαν σταδιακά τον ρόλο του λακεδαιμονικού τόπου μνήμης, ενσταλάζοντας στους ανθρώπους ένα έντονο αίσθημα του ανήκειν».

Το μυστήριο των Σπαρτιατών

Εδώ μπαίνει στο προσκήνιο ένας τρίτος πρωταγωνιστής: οι Σπαρτιάτες. Η αρχαιολογία δείχνει ότι η πόλη της Σπάρτης –η περίφημη Σπάρτη των οπλιτών και των δυναμικών γυναικών– δεν παρουσιάζει φυσική συνέχεια με την Εποχή του Χαλκού.

Στην ακρόπολη της Σπάρτης έχουν βρεθεί μόνο ελάχιστα θραύσματα μυκηναϊκής κεραμικής. Το πιο εντυπωσιακό: δεν υπάρχει απολύτως τίποτα από την Υπομυκηναϊκή περίοδο, δηλαδή μεταξύ 1100 και 950 π.Χ.

Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι οι Σπαρτιάτες δεν ήταν άμεσοι απόγονοι των Μυκηναίων. Έφτασαν αργότερα, σε μεταναστευτικά κύματα κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Η ίδια η σπαρτιατική παράδοση, όπως την κατέγραψε ο ποιητής Τυρταίος τον 7ο αιώνα π.Χ., έκανε λόγο για τους Δωριείς (τους προγόνους τους) που είχαν κατακτήσει την περιοχή.

Υπήρξε πόλεμος;

Η γραπτή παράδοση, μεταγενέστερη και συγκεχυμένη, κάνει λόγο για μια σύγκρουση ανάμεσα στη Σπάρτη και τις Αμύκλες. Ο Παυσανίας, ο διάσημος περιηγητής του 2ου αιώνα μ.Χ., μιλά για έναν αγώνα μέχρι θανάτου των Αμυκλαίων ενάντια στους Δωριείς. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι δεν διακρίνουν καμία διακοπή στα υλικά ευρήματα:

Η κεραμική, τα αναθήματα και οι θρησκευτικές πρακτικές παρουσιάζουν συνέχεια. Δεν υπάρχουν ίχνη βίαιης εισβολής. Ο Μπεκ προτείνει μια πιο εκλεπτυσμένη ανάγνωση. Δεν υπήρξε κάποια αστραπιαία κατάκτηση, αλλά μια διαδικασία αφομοίωσης.

Οι Σπαρτιάτες έφτασαν, εγκαταστάθηκαν και, με την πάροδο του χρόνου, δημιούργησαν σχέσεις με τους Λακεδαιμόνιους που κατοικούσαν ήδη στην κοιλάδα. Δεν ήταν άσπονδοι εχθροί. Ήταν, από πολλές απόψεις, συμπληρωματικοί μεταξύ τους.

Το ιερό ως τόπος συνάντησης

Το ιερό του Απόλλωνα στις Αμύκλες έγινε το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη συνάντηση.

Εκεί, Σπαρτιάτες και Λακεδαιμόνιοι γιόρταζαν τα Υακίνθια, μία από τις σημαντικότερες γιορτές του ημερολογίου τους. Για τρεις ημέρες, ολόκληρη η πόλη της Σπάρτης άδειαζε.

Όλοι πήγαιναν στις Αμύκλες.

Οι αρχαίες πηγές περιγράφουν πομπές, θυσίες, καθώς και αθλητικούς και μουσικούς αγώνες. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι όσα αναφέρουν για τα τραγούδια.

Υπήρχαν μελωδίες διαφορετικής προέλευσης, όχι μόνο σπαρτιατικές. Οι νέοι τραγουδούσαν «τοπικές συνθέσεις» από διάφορα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι η γιορτή δεν αποτελούσε μια σπαρτιατική επιβολή, αλλά έναν κοινό, συμμετοχικό χώρο.

Ο Beck το θέτει ως εξής: «Οι Λακεδαιμόνιοι, από την κεντρική και την κάτω πεδιάδα του Ευρώτα ή την περιοχή του Πάρνωνα, προσέρχονταν σε ένα αρχαίο τελετουργικό κέντρο, έναν αυθεντικά λακεδαιμονικό τόπο, πλούσιο σε παραδόσεις και νοήματα που μιλούσαν για την κληρονομιά τους. Τα Υακίνθια αποτελούσαν, επομένως, μια προνομιακή ευκαιρία αλληλεπίδρασης για Σπαρτιατές και Λακεδαιμόνιους, με την κάθε πλευρά να προσεγγίζει αυτόν τον διάλογο από διαφορετική αφετηρία».

Το ισχυρό σύμβολο του αγάλματος του Απόλλωνα

Στον 6ο αιώνα π.Χ., οι Αμυκλαίοι έχτισαν ένα κολοσσιαίο άγαλμα του Απόλλωνα. Είχε ύψος 14 μέτρα, ήταν κατασκευασμένο από στιλβωμένο χαλκό και έφερε κράνος, δόρυ και τόξο.

Όταν ο ήλιος χτυπούσε πάνω του, μεταμορφωνόταν σε έναν φάρο ορατό από άκρη σε άκρη της πεδιάδας. Οι αναλύσεις ορατότητας που πραγματοποιήθηκαν από το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών δείχνουν ότι το άγαλμα ήταν ορατό από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων τριγύρω.

Αποτελούσε μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων: εδώ, σε αυτόν τον λόφο, η καρδιά των Λακεδαιμονίων χτυπά ακόμα. Το άγαλμα δεν ήταν μόνο του. Στα πόδια του, μέσα σε μια λίθινη κατασκευή, λατρευόταν ο τάφος του Υακίνθου, ενός ήρωα παλαιότερου από τον Απόλλωνα, του οποίου το όνομα εμφανίζεται ήδη σε μυκηναϊκά κείμενα.

Η συγχώνευση των δύο λατρειών —του αρχαίου τοπικού ήρωα και του Ολύμπιου θεού— ήταν ένας τρόπος για να ειπωθεί: αυτό έχει βαθιές ρίζες, έρχεται από πολύ παλιά. Ήταν οι Αμύκλες μια ακόμη συνοικία της Σπάρτης;

Ένα από τα πιο ακανθώδη ερωτήματα στη σπαρτιατική ιστοριογραφία είναι το αν οι Αμύκλες κατέληξαν τελικά να ενσωματωθούν ως η πέμπτη κώμη (χωριό) της Σπάρτης. Οι πηγές αναφέρουν ότι η Σπάρτη αποτελούνταν από τέσσερις οικιστικούς πυρήνες: την Κυνόσουρα, τις Λίμνες, τη Μεσόα και την Πιτάνη. Ορισμένοι συγγραφείς έχουν υποθέσει ότι οι Αμύκλες προστέθηκαν αργότερα ως πέμπτη εδαφική υποδιαίρεση.

Ο Beck επανεξετάζει τα στοιχεία αυτά με σκεπτικισμό. Το μοναδικό έγγραφο που αποκαλεί ρητά τις Αμύκλες «ωβά» (όρος αντίστοιχος της κώμης/χωριού) είναι μια επιγραφή του 2ου ή 1ου αιώνα π.Χ., δηλαδή εξαιρετικά μεταγενέστερη.

Ο Ξενοφώντας, τον 4ο αιώνα π.Χ., μιλά για τους Αμυκλαίους ως μια στρατιωτική μονάδα με τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, όμως αυτό δεν αποδεικνύει ότι αποτελούσαν σπαρτιατική συνοικία.

Ο Θουκυδίδης, τον 5ο αιώνα, σχολιάζει ότι η Σπάρτη έμοιαζε περισσότερο με μια συνένωση χωριών παρά με πόλη, αλλά η πρόθεσή του ήταν να τη συγκρίνει με την Αθήνα και όχι να σχεδιάσει έναν διοικητικό χάρτη.

Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το να επιβάλλουμε μια άκαμπτη, συνταγματική ανάγνωση δεν βοηθά. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν οι Αμύκλες αποτελούσαν επίσημα την πέμπτη κώμη, αλλά το ότι λειτουργούσαν ως ένας μοναδικός χώρος «ανήκειν».

«Οι Αμύκλες καλλιέργησαν την πιο ξεχωριστή, την πιο διαφοροποιημένη τοπική φωνή από όλες», γράφει. Σε σύγκριση με τα άλλα σπαρτιατικά χωριά, διέθεταν μια αυθεντικά τοπική φωνή:

Μια φωνή που ανακαλούσε ένα κοινό λακεδαιμονικό παρελθόν και το μετέφραζε σε συναισθήματα του ανήκειν στο παρόν.

Ένα μακρύ ταξίδι δύο χιλιετιών και ένα ανάκτορο που καταστράφηκε πριν από 3.200 χρόνια.

Η ιστορία που αφηγείται ο Beck εκτείνεται από τον 13ο αιώνα π.Χ., με το μυκηναϊκό ανάκτορο, μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή, όταν οι Αμύκλες αποτελούσαν ακόμα έναν ιερό τόπο.

Δύο χιλιετίες βαθιών αλλαγών: η κατάρρευση των ανακτόρων, η άφιξη των Δωριέων, η άνοδος της Σπάρτης ως στρατιωτικής δύναμης, οι Μεσσηνιακοί πόλεμοι, η σπαρτιατική ηγεμονία, η παρακμή της.

Ένα ανάκτορο που καταστράφηκε πριν από 3.200 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου, όμως, κάτι παρέμενε ζωντανό.

Ο λόφος της Αγίας Κυριακής συνέχισε να προσελκύει τους ανθρώπους από την κοιλάδα του Ευρώτα.

Το ιερό του Απόλλωνα παρέμεινε σημείο αναφοράς.

Τα Υακίνθια συνέχισαν να γιορτάζονται.

Το άρθρο καταλήγει με έναν στοχασμό γύρω από τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοποθεσίες στη συγκρότηση των κοινοτήτων: «Οι τόποι λειτουργούν διαλεκτικά, δημιουργώντας τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτούς.

Αυτές οι ιδιότητες των τοποθεσιών και των τοπίων γεννούν ένα αίσθημα του ανήκειν και της ριζοβολίας, μια δύναμη για δράση και μια ικανότητα για σχετίζεσθαι που είναι ταυτόχρονα απελευθερωτική και γόνιμη.

Σε εποχές που γίνεται τόσος λόγος για ρευστές ταυτότητες και εικονικές κοινότητες, η έρευνα αυτή μας υπενθυμίζει κάτι πολύ αρχαίο και βαθιά ανθρώπινο: ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από φυσικούς τόπους για να συναντιούνται.

Ένας λόφος από όπου ακτινοβολούσε ένα χάλκινο άγαλμα.

Αυτοί οι τόποι, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν πια, συνεχίζουν να μας αφηγούνται ποιοι ήμασταν και ποιοι μπορούμε να γίνουμε.