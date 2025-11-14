Μυκηναίοι μηχανικοί κατασκεύασαν τους πρώτους μνημειώδεις δρόμους της Ευρώπης – Νέα μελέτη τους αναδημιουργεί με ακρίβεια

Μια πρωτοποριακή μελέτη αξιοποίησε μοντέλα προσομοίωσης υπολογιστή για να ανακατασκευάσει τους πρώτους δρόμους της Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα και να κατανοήσει τη λειτουργία τους μέσα στο δίκτυο εμπορίου και επικοινωνίας του αρχαίου μυκηναϊκού πολιτισμού.

Πώς σχεδίαζαν και έχτιζαν τους δρόμους τους οι μηχανικοί της Εποχής του Χαλκού;

Συνέδεαν ανάκτορα, λιμάνια ή πεδία μάχης; Μια διεθνής ερευνητική ομάδα έριξε νέο φως σε αυτά τα αινίγματα χρησιμοποιώντας ένα εκπληκτικό εργαλείο: λογισμικό προσομοίωσης διαδρομών.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Archaeological Science, κατάφερε να αναδημιουργήσει με εκπληκτική ακρίβεια τους πρώτους μνημειώδεις δρόμους της Ευρώπης — τους μυκηναϊκούς δρόμους — χρησιμοποιώντας ψηφιακά μοντέλα εδάφους και πολύπλοκους υπολογισμούς.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην εφαρμογή μιας τεχνικής που ονομάζεται Ανάλυση Διαδρομής Ελάχιστου Κόστους (Least Cost Path Analysis – LCP).

Στην ουσία, αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει στους ερευνητές να υπολογίσουν την πιο αποτελεσματική διαδρομή μεταξύ δύο σημείων σε ένα τοπίο, λαμβάνοντας υπόψη εμπόδια όπως η κλίση.

Όσο πιο απότομος είναι ένας λόφος, τόσο μεγαλύτερο είναι το «κόστος» ή η προσπάθεια που απαιτείται για να τον διασχίσει κανείς.

Η διαδρομή ελάχιστου κόστους είναι, επομένως, αυτή που απαιτεί τη λιγότερη ενέργεια για το ταξίδι.

Το καινοτόμο στοιχείο της εργασίας δεν είναι η ίδια η ιδέα, αλλά το εργαλείο και η πληρότητα με την οποία εφαρμόστηκε από τους ερευνητές Christopher Nuttall του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Σουηδικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, και Jovan Kovačević του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το πακέτο Movecost μέσα στο περιβάλλον προγραμματισμού R, μιας ισχυρής και ευέλικτης πλατφόρμας λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Η αυξανόμενη βελτίωση και διαθεσιμότητα του λογισμικού Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) οδήγησε σε πολλαπλασιασμό μη εξειδικευμένων εργασιών στη βασική χωρική ανάλυση, σημειώνουν οι συγγραφείς στην εισαγωγή του άρθρου.

Η πρωτοπορία της μελέτης

Ωστόσο, αυτή η μελέτη ξεπερνά τις συμβατικές προσεγγίσεις, προσφέροντας στους αρχαιολόγους μια προσαρμόσιμη και στιβαρή μεθοδολογία για όσους επιδιώκουν να πάνε πέρα από τις προκαθορισμένες μεθόδους.

Για να δοκιμάσει τις δυνατότητες του λογισμικού, η ομάδα δεν ξεκίνησε από το μηδέν.

Βασίστηκαν σε τρία τμήματα πραγματικών μυκηναϊκών δρόμων, των οποίων τα απομεινάρια είναι ακόμα ορατά στο ελληνικό τοπίο, λειτουργώντας ως ένα τέλειο «πεδίο δοκιμών» για τη βαθμονόμηση της ακρίβειας των ψηφιακών μοντέλων.

Οι δρόμου Πύλου – Ριζομύλου (Μεσσηνία): Διαδρομές στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο που ταυτοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1960, με μεγάλους ασβεστολιθικούς ογκόλιθους και οι οποίες συνέδεαν μεγάλα μυκηναϊκά κέντρα. Αν και η χρονολόγησή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί μέσω ανασκαφών, η ομοιότητά τους με άλλους δρόμους και η συσχέτισή τους με μνημειώδεις τάφους της περιόδου παραπέμπουν σε μυκηναϊκή προέλευση.

Ο Δρόμος Τίρυνθας–Επιδαύρου (Αργολίδα): Μία από τις καλύτερα διατηρημένες διαδρομές, διάσημη για την επιβλητική Γέφυρα του Αρκαδικού, μια κυκλώπεια κατασκευή που στέκεται ακόμα και σήμερα. Αυτός ο δρόμος, γεμάτος γέφυρες και καλά τεκμηριωμένα απομεινάρια, συνέδεε τον Αργολικό Κόλπο με τον Σαρωνικό Κόλπο.

Ο Δρόμος M1 (Αργολίδα): Μέρος του δικτύου που εκτείνεται από τις ίδιες τις Μυκήνες. Αν και η αρχή του κοντά στην ακρόπολη είναι σαφής, ο τελικός του προορισμός αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ειδικών, καθιστώντας τον ιδανική περίπτωση μελέτης για το μοντέλο.

Ο στόχος ήταν σαφής: να εισαχθούν τα γνωστά σημεία εκκίνησης και τερματισμού αυτών των δρόμων στο λογισμικό και να δουν ποιος συνδυασμός παραμέτρων και λειτουργιών του μοντέλου παρήγαγε μια ψηφιακή διαδρομή που να συμπίπτει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια με τα πραγματικά αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Η μελέτη δεν βασίστηκε σε μία μόνο προσομοίωση. Οι ερευνητές δοκίμασαν συστηματικά πέντε διαφορετικές συναρτήσεις υπολογισμού κόστους, καθεμία σχεδιασμένη για να προσομοιώνει έναν συγκεκριμένο τύπο κίνησης:

Συναρτήσεις πεζοπορίας (THF, MTF, RHF): Με βάση τον χρόνο και την ενέργεια που επενδύει ένας πεζός στην ανάβαση και την κατάβαση πλαγιών. Η συνάρτηση Tobler (THF) είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στην αρχαιολογία.

Συνάρτηση μεταβολικού κόστους (HRZ): Εστιάζεται στην καθαρή ενεργειακή δαπάνη, μετρούμενη σε joules, που απαιτείται για την κίνηση.

Λειτουργία τροχοφόρων οχημάτων (WCS): Σχεδιασμένη ειδικά για να μοντελοποιεί την κίνηση βαγονιών ή βαγονιών, ενσωματώνοντας μια βασική έννοια: την κρίσιμη κλίση . Πέρα από ένα ορισμένο βαθμό κλίσης, τα τροχοφόρα οχήματα καθίστανται εξαιρετικά αναποτελεσματικά, απαιτώντας τη δημιουργία ζιγκ-ζαγκ μονοπατιών σε όλο το έδαφος.

Πέρα από έναν ορισμένο βαθμό κλίσης, τα τροχοφόρα οχήματα γίνονται εξαιρετικά αναποτελεσματικά, απαιτώντας τη δημιουργία ζιγκ-ζαγκ διαδρομών σε όλο το έδαφος. Τροποποίησαν επίσης άλλες παραμέτρους, όπως τον αριθμό των κατευθύνσεων στις οποίες το μοντέλο «μπορεί να κινηθεί» μέσα στο ψηφιακό έδαφος (4, 8 ή 16), και το αν θα εφαρμοστεί ή όχι η έννοια της γνωστικής κλίσης, η οποία λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη τάση να υπερεκτιμά την απότομη κλίση των λόφων.

Για να προσθέσουν ενισχύσουν την αξιοπιστία της ανάλυσης, εκτέλεσαν όλους αυτούς τους συνδυασμούς χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DEM): το SRTM-DEM της NASA και το πιο πρόσφατο COP-DEM από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Συνολικά, δημιουργήθηκαν και συγκρίθηκαν εκατοντάδες εικονικές διαδρομές για κάθε τμήμα του δρόμου.

Αποτελέσματα: Ο θρίαμβος της τροχοφόρου άμαξας

Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά. Για τον δρόμο της Μεσσηνίας και για τον δρόμο Μ1 από τις Μυκήνες σε μία από τις πιθανές του διαδρομές, η συνάρτηση που παρήγαγε διαδρομές που ταίριαζαν περισσότερο με τα πραγματικά κατάλοιπα ήταν, συντριπτικά, η συνάρτηση κόστους κρίσιμης κλίσης για τροχοφόρα οχήματα (WCS).

Αυτό υποδηλώνει ότι οι Μυκηναίοι κατασκευαστές έδωσαν προτεραιότητα στον σχεδιασμό δρόμων κατάλληλων για τροχοφόρα οχήματα — πιθανώς πολεμικά άρματα ή κάρα για τη μεταφορά αγαθών.

Οι κρίσιμες κλίσεις που λειτούργησαν καλύτερα στο μοντέλο (μεταξύ 3% και 9%) είναι συνεπείς με τις ανάγκες ενός φορτωμένου τροχοφόρου οχήματος.

Η περίπτωση του δρόμου Τίρυνθας-Επιδαύρου αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση.

Εδώ, οι λειτουργίες πεζοπορίας, ιδιαίτερα αυτή του Tobler, προσέφεραν καλύτερη αντιστοιχία.

Αυτό υποδηλώνει ότι η διαδρομή μπορεί να είχε αρχικά δημιουργηθεί ως ένα αρχαίο μονοπάτι πεζών, το οποίο αργότερα μνημειοποιήθηκε και προσαρμόστηκε για οχήματα, διατηρώντας μέρος της αρχικής του χάραξης.

Η μελέτη έλυσε επίσης μια απορία σχετικά με αυτόν τον δρόμο: το μοντέλο έδειξε ότι η βέλτιστη διαδρομή ξεκινούσε από το αρχαίο λιμάνι του Ναυπλίου, και όχι απευθείας από την ακρόπολη της Τίρυνθας, ενισχύοντας τη θεωρία ότι ο κύριος σκοπός του ήταν να συνδέσει τα λιμάνια του Αργολικού και του Σαρωνικού κόλπου, διευκολύνοντας τη γρήγορη διέλευση αγαθών και ανθρώπων, αποφεύγοντας τον επικίνδυνο περίπλου της χερσονήσου.

Όσον αφορά τον μυστηριώδη δρόμο Μ1 που αναχωρούσε από τις Μυκήνες, τα μοντέλα δεν υποστήριξαν σαφώς την υπόθεση ότι οδηγούσε κατευθείαν στην Κόρινθο.

Αντίθετα, πρότειναν πιθανούς εναλλακτικούς προορισμούς προς τα ανατολικά, όπως το λιμάνι του Καλαμιάνου στον Σαρωνικό Κόλπο, ή προς τα βόρεια, προς τον Άγιο Βασίλειο, μια τοποθεσία με πιθανή τελετουργική σημασία.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η μοντελοποίηση διαδρομών δεν είναι μια ακριβής, ενιαία επιστήμη. Δεν υπάρχει μια καθολική «μαγική φόρμουλα». Η καταλληλότητα των συναρτήσεων και των παραμέτρων που δοκιμάστηκαν εξαρτάται από το συγκεκριμένο τοπίο και το αρχαιολογικό πλαίσιο, προειδοποιούν οι συγγραφείς.

Τονίζουν την ανάγκη βαθμονόμησης της ανάλυσης για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό του δρόμου, τον τρόπο μεταφοράς και το έδαφος. Η επιτυχία της συνάρτησης WCS σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ένα σημαντικό μάθημα για την αρχαιολογία τοπίου.

Υποδηλώνει ότι, τουλάχιστον για τους πιο μνημειακούς μυκηναϊκούς δρόμους, η αποτελεσματικότητα για τη μεταφορά φορτίων με τροχοφόρα οχήματα ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας σχεδιασμού, που υπερέβαινε την απλή ελαχιστοποίηση της απόστασης ή του χρόνου περπατήματος.

Σε τελική ανάλυση, αυτή η ψηφιακή ανακατασκευή δεν είναι απλώς μια τεχνική άσκηση. Κατανοώντας πώς μετακινούνταν οι Μυκηναίοι, αποκτούμε βαθύτερη γνώση της οικονομίας και της κοινωνίας τους.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν επίσης ότι οι μυκηναϊκοί δρόμοι πιθανότατα χρησίμευσαν ως βασικοί σύνδεσμοι υποδομής μεταξύ μεγάλων κέντρων και λιμανιών ή όρμων, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στη διευκόλυνση του περιφερειακού εμπορίου και της επικοινωνίας, καταλήγει η μελέτη.

Οι δρόμοι συνέδεαν παλάτια, ακτές και κοινότητες, υφαίνοντας το δίκτυο που διατήρησε τον πολύπλοκο οικονομικό και κοινωνικό ιστό του πρώτου μεγάλου πολιτισμού της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τώρα, χιλιάδες χρόνια αργότερα, η τεχνολογία του 21ου αιώνα μας επιτρέπει να τους διασχίσουμε για άλλη μια φορά και να ανακαλύψουμε τα μυστικά των μηχανικών τους.