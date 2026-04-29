Κάλυμνος: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σοβαρά από μηχανή κιμά και ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό της – Είχε προσληφθεί ως ταμίας

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη σε σούπερ μάρκετ στην Κάλυμνο, την Παρασκευή 24 Απριλίου. Μία εργαζόμενη τραυματίστηκε βαριά στο χέρι της.

Σύμφωνα με καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Βόρειας Δωδεκανήσου, η εργαζόμενη είχε προσληφθεί ως ταμίας, ωστόσο κλήθηκε να εργαστεί στο τμήμα του κρεοπωλείου χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση. Κατά τη χρήση μηχανής κιμά, τραυματίστηκε σοβαρά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου και σοβαρές κακώσεις σε άλλα δύο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, rodiaki.gr, ενώ το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Όπως αναφέρει σε σχετική του τοποθέτηση που δημοσιεύτηκε και στο palmoskalymnou.gr, το σωματείο επισημαίνει επίσης ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι, ενώ στην Κάλυμνο δεν λειτουργεί Επιθεώρηση Εργασίας, με αποτέλεσμα το νησί να εξυπηρετείται από την Κω, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τους ελέγχους.

Το Εργατικό Κέντρο ζητεί άμεση διερεύνηση του περιστατικού και λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν αλλά για ακόμη ένα περιστατικό που αναδεικνύει τις ελλείψεις στην εργασιακή ασφάλεια.