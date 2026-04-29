Επιδόματα και ενισχύσεις: Έρχεται το Εθνικό Μητρώο Παροχών – Πώς θα λειτουργεί

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

Μητρώο

Στην ίδρυση του Εθνικού Mητρώου Παροχών και Ενισχύσεων προχωρά η κυβέρνηση προκειμένου να βάλει τέλος σε διπλοπληρωμές και παράνομες ενισχύσεις αλλά και να έχει καλύτερη «εικόνα» όλων των χορηγούμενων επιδομάτων σε κάθε πολίτη.

Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό, δίκαιο και ξεκάθαρο πλαίσιο, μέσω του οποίου η κυβέρνηση, επιχειρεί να διαμορφώσει όσον αφορά στα επιδόματα και γενικότερα τις κοινωνικές παροχές.

Το Μητρώο

Μάλιστα θα υπάρχει ένα «ψηφιακό προφίλ παροχών» για κάθε δικαιούχο, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα επιδόματα που λαμβάνει, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Ο στόχος του μέτρου είναι να διορθωθούν οι υφιστάμενες αδικίες, να αποκλείονται από τις παροχές και τις ενισχύσεις οι μη δικαιούχοι  και εν τέλει να είναι στοχευμένη η χορήγηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Κομβικό ρόλο στο έργο διαδραματίζει ήδη η ΑΑΔΕ, η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και τη συγκέντρωση και διαχείριση των σχετικών δεδομένων για τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που στοιχίζουν στον προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ το χρόνο.

Επίσης επισημαίνεται πως η Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΟ αναλαμβάνει  την ουσιαστική υποστήριξη και ολοκλήρωση του εγχειρήματος– με ορίζοντα λειτουργίας έως το τέλος του 2026.

Η Ομάδα θα έχει πολυδιάστατο ρόλο, καθώς θα καλύπτει  την πιλοτική φάση και τη μετέπειτα πλήρη εφαρμογή του Μητρώου.

Κατά την πιλοτική λειτουργία, η Ομάδα θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, όπως  ΑΑΔΕ και άλλοι συμμετέχοντες οργανισμούς.

Μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση, μετά η Ομάδα θα αναλάβει την επεξεργασία των συμπερασμάτων που προέκυψαν και την προετοιμασία προτάσεων για ενδεχόμενες κανονιστικές ή διοικητικές παρεμβάσεις.

Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει καθοριστικά στη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, καθώς θα ποσοτικά στοιχεία, θα αναλύει προβλήματα και τεκμηριωμένες εισηγήσεις για τη βελτίωση του συστήματος.

Η συνολική εικόνα

Στο «ψηφιακό προφίλ παροχών» θα γίνεται καταχώριση προσωπικών στοιχείων. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι:

  •  Ονοματεπώνυμο,
  • ΑΦΜ,
  • οικογενειακή κατάσταση και οικονομικά δεδομένα,
  • και λεπτομέρειες για κάθε παροχή: το είδος της, το ποσό, ο φορέας χορήγησης και οι ημερομηνίες καταβολής.

Συνεπώς, το κράτος θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το ποιος λαμβάνει τι και σε ποιο ύψος, ενώ θα υπάρξουν ενιαία εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όλους, συνεχείς διασταυρώσεις στοιχείων και πιο στοχευμένοι έλεγχοι.

Κατά αυτόν τον τρόπο αυτό θα εντοπιστούν περιπτώσεις πολιτών στους οποίους χορηγούνται επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται, είτε λόγω υψηλότερων εισοδημάτων είτε λόγω σημαντικής ακίνητης περιουσίας.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται και το ζήτημα της πολλαπλής λήψης παροχών για την ίδια ανάγκη, κάτι που δημιουργεί ανισότητες σε βάρος άλλων δικαιούχων.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στη δυνατότητα συγχώνευσης επιδομάτων που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες, όπως στα βοηθήματα για στέγαση. Έτσι το σύστημα σταδιακά θα γίνει πιο αποτελεσματικό και θα συμβάλλει σε καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πωςμέσω της πλατφόρμας gov.gr, οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται εύκολα για τα επιδόματα που έχουν εγκριθεί, τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί και τυχόν εκκρεμότητες. Μάλιστα:

  • στο αρχικό στάδιο το σύστημα θα περιέχει βασικά επιδόματα, όπως αυτά για το παιδί, τη στέγαση, τη θέρμανση και την ανεργία,
  • και σταδιακά θα επεκταθεί στο σύνολο των κοινωνικών παροχών.

Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα υποχρεουνται να ενημερώνουν διαρκώς το μητρώο, διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία παραμένουν επικαιροποιημένα.

Τι ισχύει μέχρι σήμερα

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα, τα επιδόματα χορηγούνται από διαφορετικά υπουργεία, οργανισμούς και φορείς, με ξεχωριστές πλατφόρμες, διαφορετικά κριτήρια και περιορισμένη μεταξύ τους επικοινωνία, με αποτέλεσμα το κράτος να μην έχει πλήρη εικόνα για τα χρήματα που δίνονται στους δικαιούχους.

 

 

 

 

 

 

