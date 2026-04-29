Κολομβία: Ινδός δισεκατομμυριούχος προσφέρεται να σώσει τους 80 ιπποπόταμους του Εσκομπάρ από τη θανάτωση

Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Ανάντ Αμπάνι, γιος του επιχειρηματία Μουκές Αμπάνι, προσφέρθηκε να μεταφέρει στην Ινδία 80 από τους λεγόμενους «ιπποπόταμους κοκαΐνης» που ζουν σήμερα στην Κολομβία, προκειμένου να αποφευχθεί η θανάτωσή τους, σύμφωνα με το CNN.

Από τον Εσκομπάρ σε οικολογικό πρόβλημα

Τα ζώα κατάγονται από τέσσερις ιπποπόταμους που είχε εισάγει τη δεκαετία του 1980 ο βαρόνος ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ για τον ιδιωτικό του ζωολογικό κήπο.

Έκτοτε, ο πληθυσμός τους αυξήθηκε ανεξέλεγκτα και φτάνει πλέον περίπου τα 160 άτομα, προκαλώντας σοβαρές πιέσεις στο τοπικό οικοσύστημα και απειλώντας αυτόχθονα είδη.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο για τη θανάτωση 80 εξ αυτών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η πρόταση του Αμπάνι

Ο Ανάντ Αμπάνι κάλεσε τις κολομβιανές αρχές να επανεξετάσουν την απόφαση, προτείνοντας να φιλοξενήσει τα ζώα στο κέντρο προστασίας άγριας ζωής Vantara, που ίδρυσε στην πολιτεία Γκουτζαράτ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του: «Αυτοί οι 80 ιπποπόταμοι δεν επέλεξαν πού να γεννηθούν ούτε τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα. Είναι ζωντανά όντα με συνείδηση και, αν έχουμε τη δυνατότητα να τους σώσουμε με μια ασφαλή και ανθρώπινη λύση, έχουμε την ευθύνη να το προσπαθήσουμε».

Το καταφύγιο Vantara

Το Vantara, που βρίσκεται στην πόλη Τζαμναγκάρ, φιλοξενεί περισσότερα από 150.000 ζώα από πάνω από 2.000 είδη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του.

Οι υπεύθυνοι του κέντρου δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που θα προσομοιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των ιπποπόταμων στην Κολομβία.

Σε επιστολή προς την υπουργό Περιβάλλοντος της Κολομβίας, Ιρένε Βέλες Τόρες, ο διευθύνων σύμβουλος του Vantara, Βιβάν Καράνι, υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων, με δέσμευση για φροντίδα εφ’ όρου ζωής.

Προϋποθέσεις και επόμενα βήματα

Η υλοποίηση της πρότασης θα εξαρτηθεί από την έγκριση των κολομβιανών αρχών και θα πρέπει να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις, όπως άδειες, διαδικασίες ελέγχου, μέτρα βιοασφάλειας και λεπτομερή σχεδιασμό μεταφοράς.

Οι υπεύθυνοι του Vantara δήλωσαν διαθέσιμοι για διάλογο με την κυβέρνηση της Κολομβίας και κάλεσαν εκπροσώπους της να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις τους.

Γιατί εξετάζεται η θανάτωση

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Κολομβίας εξήγησε ότι η απόφαση για θανάτωση βασίζεται στην ανάγκη ελέγχου του πληθυσμού ενός χωροκατακτητικού είδους που εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

Όπως προειδοποίησε: «Χωρίς αυτή την παρέμβαση, εκτιμάται ότι έως το 2030 ο αριθμός των ιπποπόταμων θα φτάσει τουλάχιστον τους 500, επηρεάζοντας σοβαρά το οικοσύστημα και είδη όπως ο μανάτος και η ποτάμια χελώνα».

Διεθνείς δυσκολίες στη μετεγκατάσταση

Η κολομβιανή κυβέρνηση είχε εξετάσει στο παρελθόν τη μεταφορά των ζώων σε άλλες χώρες, όπως ο Ισημερινός, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, το Μεξικό και η Νότια Αφρική.

Ωστόσο, τα σχέδια αυτά δεν προχώρησαν λόγω διεθνών περιορισμών και πρακτικών δυσκολιών.

Οι ιπποπόταμοι έχουν ενταχθεί από το 2022 στη λίστα των χωροκατακτητικών ειδών της Κολομβίας, γεγονός που επιτρέπει στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού τους, δεδομένου ότι μπορούν να ζήσουν έως και 50 χρόνια.