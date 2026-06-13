Θρίλερ με τη δολοφονία 26χρονης κληρονόμου: Βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς – Ο μυστηριώδης θάνατος που προηγήθηκε

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Η κληρονόμος της γερμανικής ναυτιλιακής εταιρείας DAL, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, δολοφονήθηκε μυστηριωδώς με πυροβολισμούς στο πολυτελές κτήμα άγριας ζωής της οικογένειάς της στη Νότια Αφρική – μια ημέρα μετά τον θάνατο του οικονομικού διευθυντή της οικογένειας.

Η 26χρονη Καρολάιν φον Ράντσαου βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιό της στο κτήμα Λεουφοντέιν στην επαρχία Λιμπόπο στη βόρεια Νότια Αφρική την 1η Ιουνίου, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στην ιδιοκτησία, η οποία προσφέρει κυνήγι τροπαίων στην «Κορυφαία Περιοχή Σαφάρι της Νότιας Αφρικής», προτού η von Rantzau βρεθεί με τραύμα από πυροβολισμό.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η von Rantzau πυροβολήθηκε από ένα κυνηγετικό τουφέκι διαμετρήματος .357, το ίδιο όπλο που είχε ο πατέρας της, Δρ. Eberhart von Rantzau, στο ντουλάπι με τα όπλα του, ανέφερε το πρακτορείο.

Ο πρεσβύτερος von Rantzau είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Afrika-Linien, η οποία εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατο της 26χρονης, ο οικονομικός διευθυντής της οικογενειακής περιουσίας, Arno Koën, βρέθηκε νεκρός στο ακίνητο.

Ο 44χρονος υπάλληλος σκοτώθηκε από πυροβολισμό με σφαίρα 9 χιλιοστών στις 31 Μαΐου. Οι αξιωματούχοι αναμένουν τα αποτελέσματα των νεκροψιών.

«Τα αποτελέσματα της νεκροψίας θα δώσουν στους ερευνητές πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά αίτια θανάτου και θα καθορίσουν εάν θα ξεκινήσουν έρευνες εναντίον άλλων προσώπων», δήλωσε στο πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, Μαλεσέλα Λεντβάμπα.

Ο Κοέν, που περιγράφεται ως έμπιστος άνθρωπος, μέντορας και «θετός πατέρας» της νεαρής κληρονόμου, ήταν υπεύθυνος για τις κρατήσεις και τα οικονομικά στο κτήμα Λεουφοντέιν, ανέφερε η Bild.

Η φον Ράντζαου είχε αρχίσει να χτίζει ένα εντυπωσιακό δικό της χαρτοφυλάκιο ακινήτων, έχοντας μόλις αγοράσει δύο ακίνητα στις απέραντες, άγριες εκτάσεις της επαρχίας της Νότιας Αφρικής, κοντά στα σύνορα με τη Μοζαμβίκη.

Περνούσε τον χρόνο της φροντίζοντας τα ζώα στο οικογενειακό κτήμα, όπου ζουν αντιλόπες, άλογα, γκνου, ιμπάλα, μαγκούστα και πουλιά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Η DAL, η οποία πούλησε την επιχείρησή της στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων στην Hapag-Lloyd το 2022, είναι μια κορυφαία μάρκα στα χημικά δεξαμενόπλοια σε όλη την Ευρώπη. Ο Δρ. Έμπερχαρτ φον Ράντσαου ανήκει στην τρίτη γενιά της οικογενειακής ιδιοκτησίας της εταιρείας που ίδρυσε ο Τζον Τ. Έσμπεργκερ το 1924.