Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 23:10, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Ασπραγγέλων στον δήμο Ζαγορίου, σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

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Σεισμός, Ιωάννινα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Ιωαννίνων.
  • Σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 23:10, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
  • Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Ασπραγγέλων στον δήμο Ζαγορίου, περίπου 28 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 23:10, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Ασπραγγέλων στον δήμο Ζαγορίου.

Οι Ασπράγγελοι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 28 χιλιομέτρων από την πόλη των Ιωαννίνων.

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