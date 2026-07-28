Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 23:10, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Ασπραγγέλων στον δήμο Ζαγορίου.

Οι Ασπράγγελοι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 28 χιλιομέτρων από την πόλη των Ιωαννίνων.