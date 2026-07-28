Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 23:10, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Ασπραγγέλων στον δήμο Ζαγορίου.
Οι Ασπράγγελοι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 28 χιλιομέτρων από την πόλη των Ιωαννίνων.
4️⃣4️⃣ 🟠 Σεισμός M 4.4, 28/07 23:10, βάθος 5 χλμ, 15 χλμ ΒΔ από Ιωάννινα.
Αυτόματη Λύση, EAA/ΓΙ#σεισμος #seismos pic.twitter.com/sZK7nbvYeY
— EQGR (@eqgr) July 28, 2026