Συνελήφθη 21χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος»: Προσπάθησε να περάσει κάνναβη από το εξωτερικό

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Ένας 21χρονος αλλοδαπός συνελήφθη ως μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω αεροδρομίων. Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18,7 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τα οποία είχε κρύψει στις αποσκευές του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 21χρονος εντοπίστηκε σήμερα Τρίτη το μεσημέρι στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση στοιχείων από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών. Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 18.700 γραμμάρια κάνναβης τύπου skunk, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ