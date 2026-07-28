Σκληρή επίθεση στον Νόλαν από την μεταφράστρια της «Οδύσσειας» που τον ενέπνευσε: «Θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει αυτό το σενάριο»

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Δριμεία κριτική στην πολυσυζητημένη ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν άσκησε η ακαδημαϊκός Έμιλι Γουίλσον, της οποίας η αγγλική μετάφραση του ομηρικού έπους αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης για τον σκηνοθέτη.

Η Γουίλσον, που το 2017 έγινε η πρώτη γυναίκα η οποία μετέφρασε στα αγγλικά ολόκληρη την «Οδύσσεια», δημοσίευσε μια ιδιαίτερα επικριτική κριτική στο London Review of Books, χαρακτηρίζοντας το σενάριο της ταινίας αποτυχημένο.

«Το γράψιμο είναι απαίσιο»

Η μεταφράστρια δεν έκρυψε την απογοήτευσή της.

«Θα ντρεπόμουν να είχα γράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του σεναρίου», έγραψε, χαρακτηρίζοντας τη δομή της αφήγησης «φτηνό αφηγηματικό τέχνασμα».

«Το γράψιμο είναι απαίσιο. Κανένας από τους χαρακτήρες δεν έχει πειστικά κίνητρα για τις πράξεις ή τα λόγια του. Δεν υπάρχουν ερωτικές σκηνές και όλο το φαγητό φαίνεται απαίσιο», σχολίασε.

Κατά την ίδια, η ταινία στερείται «ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους», ενώ οι χαρακτήρες παραμένουν επιφανειακοί και ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι.

«Μεγάλες εκρήξεις και μεγάλοι γίγαντες»

Η Γουίλσον σημείωσε ότι περίμενε ο Νόλαν να αξιοποιήσει τα ομηρικά θέματα για να δημιουργήσει πιο σύνθετους χαρακτήρες.

Ωστόσο, όπως έγραψε, η ταινία παρουσιάζει «τον συνηθισμένο συνδυασμό μεγαλομανίας και επιφανειακότητας» που χαρακτηρίζει, κατά την άποψή της, το έργο του σκηνοθέτη.

«Το όραμα της ταινίας είναι υπερβολικά συγκεχυμένο και οι χαρακτήρες υπερβολικά υποανάπτυκτοι για να στηρίξουν τις μεγάλες ιδέες που υπόσχεται, αν και αποδίδει εξαιρετικά τις μεγάλες εκρήξεις και τους μεγάλους γίγαντες», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι έφηβοι γιοι της διασκέδασαν βλέποντας την ταινία, την οποία παρομοίασε με «ένα εντυπωσιακό οικογενειακό οπτικοακουστικό θέαμα, σαν επίδειξη πυροτεχνημάτων, με αντίστοιχο αφηγηματικό και συναισθηματικό βάθος».

Παρά την κριτική, αναγνωρίζει την επιρροή της ταινίας

Παρά τη σφοδρή επίθεσή της, η Γουίλσον αναγνώρισε ότι η ταινία έχει συμβάλει στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τον Όμηρο.

Όπως σημείωσε, η κυκλοφορία της αποτελεί «ένα γεγονός που αξίζει να γιορτάζεται», καθώς έχει φέρει το κοινό ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ οι μεταφράσεις της «Οδύσσειας», συμπεριλαμβανομένης της δικής της, γνωρίζουν σημαντική αύξηση στις πωλήσεις.

Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι η επιτυχία της ταινίας θα πείσει πανεπιστήμια να μην περιορίσουν τα τμήματα λογοτεχνίας, γλωσσών και ιστορίας.

Θριαμβευτική υποδοχή από τους κριτικούς

Οι απόψεις της, πάντως, απέχουν σημαντικά από εκείνες των περισσότερων κριτικών κινηματογράφου.

Η «Οδύσσεια», πρώτη ταινία του Νόλαν μετά το οσκαρικό «Oppenheimer», έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, με τη Telegraph να τη χαρακτηρίζει «ταινία της χρονιάς», τους Times να κάνουν λόγο για «αριστούργημα από κάθε άποψη», ενώ το Metro έγραψε ότι «θα αλλάξει για πάντα τον κινηματογράφο».

Η ταινία πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο.