«Οι Κόρες της Αρετής»: Γραφειοκρατική περιπέτεια για τη σειρά του Alpha

Σκωτσέζικο ντους με στοιχεία… γραφειοκρατικού θρίλερ πέρασαν οι «Κόρες της Αρετής», που αποτελούν ένα από τα δυνατά χαρτιά του Alpha για το νέο πρόγραμμά του, με βάση τη Reallife.

Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», υποβλήθηκε αίτηση να υπαχθεί σε καθεστώς επιδότησης, αλλά αρχικά το ΕΚΚΟΜΕΔ απέρριψε το αίτημα για τη σειρά του Alpha. Αντιδρώντας στην αρνητική αξιολόγηση, η εταιρεία Πεδίο Productions, που έχει αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής, υπέβαλε ένσταση με όλα τα στοιχεία που ζητούσε το ΕΚΚΟΜΕΔ, η οποία έγινε δεκτή.

Έπειτα από εβδομάδες γραφειοκρατικής περιπέτειας, οι «Κόρες της Αρετής» πέρασαν από την απόρριψη στην έγκριση και εξασφάλισαν την πολυπόθητη επιδότηση. Το συνολικό κόστος της καθημερινής σειράς του Alpha ανέρχεται σε 6.600.000 ευρώ, με τις επιλέξιμες δαπάνες να ορίζονται στα 5.280.000 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης που θα λάβουν οι «Κόρες της Αρετής» ανέρχεται σε 2.112.000 ευρώ.