«Οι Κόρες της Αρετής»: Γραφειοκρατική περιπέτεια για τη σειρά του Alpha

Η σειρά του Alpha «Οι Κόρες της Αρετής» αντιμετώπισε αρχικά γραφειοκρατικές δυσκολίες στην αίτηση επιδότησης από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Ύστερα από ένσταση της εταιρείας παραγωγής Πεδίο Productions, η αίτηση έγινε δεκτή, εξασφαλίζοντας επιδότηση 2.112.000 ευρώ.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι «Κόρες της Αρετής», ένα από τα δυνατά χαρτιά του Alpha, πέρασαν μια γραφειοκρατική περιπέτεια, καθώς το ΕΚΚΟΜΕΔ απέρριψε αρχικά το αίτημά τους για επιδότηση.
  • Η εταιρεία Πεδίο Productions υπέβαλε ένσταση με όλα τα στοιχεία που ζητούσε το ΕΚΚΟΜΕΔ, η οποία έγινε δεκτή.
  • Έπειτα από εβδομάδες γραφειοκρατικής περιπέτειας, η σειρά εξασφάλισε την πολυπόθητη επιδότηση ύψους 2.112.000 ευρώ.

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Σκωτσέζικο ντους με στοιχεία… γραφειοκρατικού θρίλερ πέρασαν οι «Κόρες της Αρετής», που αποτελούν ένα από τα δυνατά χαρτιά του Alpha για το νέο πρόγραμμά του, με βάση τη Reallife.

Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», υποβλήθηκε αίτηση να υπαχθεί σε καθεστώς επιδότησης, αλλά αρχικά το ΕΚΚΟΜΕΔ απέρριψε το αίτημα για τη σειρά του Alpha. Αντιδρώντας στην αρνητική αξιολόγηση, η εταιρεία Πεδίο Productions, που έχει αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής, υπέβαλε ένσταση με όλα τα στοιχεία που ζητούσε το ΕΚΚΟΜΕΔ, η οποία έγινε δεκτή.

Έπειτα από εβδομάδες γραφειοκρατικής περιπέτειας, οι «Κόρες της Αρετής» πέρασαν από την απόρριψη στην έγκριση και εξασφάλισαν την πολυπόθητη επιδότηση. Το συνολικό κόστος της καθημερινής σειράς του Alpha ανέρχεται σε 6.600.000 ευρώ, με τις επιλέξιμες δαπάνες να ορίζονται στα 5.280.000 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης που θα λάβουν οι «Κόρες της Αρετής» ανέρχεται σε 2.112.000 ευρώ.

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