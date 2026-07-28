Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο παιδί στην Κύπρο: Παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας – Ιατρικό λάθος καταγγέλλει η οικογένεια

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Σάλος στην Κύπρο με την εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία που διερευνά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας της χώρας για ένα 4χρονο παιδάκι, το οποίο δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το philenews.com, η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε κωλυσιεργία όλων των γιατρών με αποτέλεσμα, το παιδί που νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας εδώ και μισό μήνα, πλέον σήμερα να έχει φτάσει να είναι εγκεφαλικά εκτός ζωής.

Όπως αναφέρθηκε, το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από εκεί, λόγω επιδείνωσής του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Δυστυχώς, μεταφέρεται από το περιβάλλον του παιδιού, φαίνεται ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό, με τους γονείς του να καταγγέλλουν καθυστέρηση και σοβαρά λάθη.

Πώς απαντά ο ΟΚΥπΥ

Ο ΟΚΥπΥ προχώρησε σε απάντηση, εξηγώντας ότι άρχισε διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε σχέση με δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν δηλώσεις μητέρας σχετικά με την αντιμετώπιση του 4χρονου παιδιού της, ο ΟΚΥπΥ έλαβε υπόψιν τις αναφορές και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.

Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.