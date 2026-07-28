Κρήτη: Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα στους 8 συλληφθέντες για το κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών

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Ποινικές διώξεις για συνολικά 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 8 συλληφθέντων, οι οποίοι συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, πρόκληση αγροτικών ζημιών, παράνομη οπλοφορία, καθώς και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, σύμφωνα με το creta24.gr

Αρνούνται τις κατηγορίες

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι υποστήριξαν πως οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αναμένεται να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον του ανακριτή.

Μάλιστα, σε ό,τι έχει να κάνει τις διώξεις σε βάρος τους για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξαν πως υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα και αυτό θα αποδειχτεί και πως όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης είναι αληθείς.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα βασικά μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει οργανωμένο τρόπο δράσης για την αφαίρεση αιγοπροβάτων από ποιμνιοστάσια σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Προηγουμένως συγκέντρωναν πληροφορίες για τους στόχους τους, παρακολουθούσαν τους χώρους και στη συνέχεια προχωρούσαν στην κλοπή, μεταφορά, σφαγή και διάθεση των ζώων στην αγορά.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις υποθέσεις ζωοκλοπής και μία απόπειρα, με συνολικά 182 κλεμμένα αιγοπρόβατα και ένα αρμεκτικό μηχάνημα. Η συνολική αξία της ζημιάς υπολογίζεται σε περίπου 43.000 ευρώ.

Κατηγορίες για εκβιασμούς και καταπατήσεις

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους φέρονται να είχαν επιβάλει επί σειρά ετών καθεστώς εκφοβισμού στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν.

Κατά την κατηγορία, προχωρούσαν σε παράνομες καταπατήσεις αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση και καταστροφές σε καλλιέργειες, προκαλώντας ζημιές που, σύμφωνα με τις αρχές, ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο και οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην έρευνα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, εικονικές δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και βοσκοτόπων για τα έτη 2019 έως και 2025.

Με τον τρόπο αυτό φέρεται να εισπράχθηκαν παράνομα συνολικά 341.250,88 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μάλιστα, σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, κατηγορούμενος είχε δηλώσει το 2025 ότι διέθετε 460 αιγοπρόβατα, χωρίς να εντοπιστεί κανένα κατά τον σχετικό έλεγχο.

Όπλα, φυσίγγια και ενώτια στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία καραμπίνα, ένα ημιαυτόματο πιστόλι, 41 φυσίγγια, δύο μαχαίρια και 21 ενώτια ζώων με διαφορετικούς κωδικούς κτηνοτρόφων.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη τους

Σύμφωνα με της ΕΡΤ, η έρευνα βασίστηκε σε τουλάχιστον 20 καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι κατήγγειλαν περιστατικά καταπατήσεων, εκβιασμών και άλλων παράνομων ενεργειών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνέδεσαν στοιχεία που είχαν προκύψει από τις έρευνες για δύο προηγούμενες εγκληματικές οργανώσεις, στις υποθέσεις του Αμαρίου και της Κισσάμου Χανίων. Από την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενδείξεις για δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων, γεγονός που οδήγησε στην εξάρθρωση και της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο, είχε ανακοινωθεί η ίδρυση Τμήματος Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο, με στόχο την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που, σύμφωνα με τις αρχές, δρουν στα ορεινά της Κρήτης. Με τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αρχές αναφέρουν ότι πέντε τέτοιες ομάδες έχουν πλέον οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.