Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

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Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου, σε Νέα Φιλαδέλφεια και Καλαμάτα, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 22 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ – Ηρακλής

20:00 Καλαμάτα – Άρης

22:00 Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 23 Αυγούστου