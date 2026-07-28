Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Αυγούστου και την Κυριακή 23 Αυγούστου,

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
  • Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου, σε Νέα Φιλαδέλφεια και Καλαμάτα, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
  • Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου, περιλαμβάνοντας αναμετρήσεις όπως Παναθηναϊκός – Κηφισιά και ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου, σε Νέα Φιλαδέλφεια και Καλαμάτα, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 22 Αυγούστου

  • 20:00 ΑΕΚ – Ηρακλής
  • 20:00 Καλαμάτα – Άρης
  • 22:00 Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 23 Αυγούστου

  • 19:30 ΟΦΗ – Βόλος
  • 21:00 Παναθηναϊκός – Κηφισιά
  • 21:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
  • 21:30 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

 

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