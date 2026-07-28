Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός 21χρονου από δύο 19χρονους σε εστιατόριο – Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

Η βία μεταξύ νέων ανθρώπων και η κλιμάκωση τέτοιων περιστατικών, εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/7/2026), ένας νεαρός άνδρας, κατέληξε στο νοσοκομείο, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό. Οι αστυνομικές Αρχές, διερευνούν όλες τις συνθήκες του επεισοδίου, ενώ οι φερόμενοι ως δράστες, αναζητούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δύο 19χρονοι, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, επιτέθηκαν στον 21χρονο, ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό καταστήματος εστίασης, στο κέντρο της πόλης του Πύργου.

Από την επίθεση, ο νεαρός υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπέστη και κατάγματα στα δόντια, εξαιτίας των χτυπημάτων που δέχθηκε.

Μετά το επεισόδιο, οι δύο φερόμενοι ως δράστες, αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό και τα αίτια που οδήγησαν τους δράστες στην επίθεση.

Πηγή: Ilia News