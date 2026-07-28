Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός 21χρονου από δύο 19χρονους σε εστιατόριο – Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

Ένας 21χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από δύο 19χρονους σε κατάστημα εστίασης στον Πύργο τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου και αναζητούν τους φερόμενους ως δράστες, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

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Κοινωνία

Αυξάνονται τα περιστατικά βίας
Πηγή: Giving Cimpass
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/7/2026), ένας νεαρός άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο στον Πύργο, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό. Υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα στα δόντια.- Δύο 19χρονοι φέρονται να επιτέθηκαν στον 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης.- Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

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Η βία μεταξύ νέων ανθρώπων και η κλιμάκωση τέτοιων περιστατικών, εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/7/2026), ένας νεαρός άνδρας, κατέληξε στο νοσοκομείο, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό. Οι αστυνομικές Αρχές, διερευνούν όλες τις συνθήκες του επεισοδίου, ενώ οι φερόμενοι ως δράστες, αναζητούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δύο 19χρονοι, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, επιτέθηκαν στον 21χρονο, ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό καταστήματος εστίασης, στο κέντρο της πόλης του Πύργου.

Από την επίθεση, ο νεαρός υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπέστη και κατάγματα στα δόντια, εξαιτίας των χτυπημάτων που δέχθηκε.

Μετά το επεισόδιο, οι δύο φερόμενοι ως δράστες, αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό και τα αίτια που οδήγησαν τους δράστες στην επίθεση.

Πηγή: Ilia News

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