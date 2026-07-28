Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου σε κατάστημα ψιλικών – 49χρονη εισέβαλε με ρόπαλο του μπέιζμπολ και απείλησε την υπάλληλο

Πανικός προκλήθηκε σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 49χρονη γυναίκα εισέβαλε με ρόπαλο του μπέιζμπολ και απείλησε την υπάλληλο, έπειτα από προηγούμενη λογομαχία. Η γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανικός προκλήθηκε σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 49χρονη γυναίκα μπήκε σε κατάστημα κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ, έπειτα από έντονη λογομαχία με την υπάλληλο.
  • Η υπάλληλος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τη 49χρονη επ’ αυτοφώρω. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
  • Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της για αθλητική χρήση του ρόπαλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πανικός προκλήθηκε σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 49χρονη γυναίκα μπήκε σε κατάστημα κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ, έπειτα από έντονη λογομαχία με την υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε αρχικά διαφωνήσει με την εργαζόμενη και αποχώρησε από το κατάστημα. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε, αφού πήρε από το αυτοκίνητό της ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, προκαλώντας αναστάτωση και εκτοξεύοντας απειλές.

Η υπάλληλος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τη 49χρονη επ’ αυτοφώρω, έχοντας ακόμη στην κατοχή της το ρόπαλο. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Κατά την απολογία της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το ρόπαλο βρισκόταν στην κατοχή της λόγω της αθλητικής της δραστηριότητας στο μπέιζμπολ. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό, κρίνοντας ότι το αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε εκτός αθλητικού χώρου και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αποτέλεσε μέσο εκφοβισμού.

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