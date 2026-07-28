Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής της δίκης που υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης, απορρίφθηκαν αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

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δίκη για Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απορρίφθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.
  • Επίσης απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ.
  • Τέλος, το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη σε βάρος πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ λόγω εκκρεμοδικίας.

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Απορρίφθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

Επίσης απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Τέλος το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη σε βάρος πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ λόγω εκκρεμοδικιας.

Δίκη για τα Τέμπη: Να γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής ζητούν οι συνήγοροι υπεράσπισης

Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων.

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