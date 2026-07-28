ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πρώτη καταβολή του βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ) προς 2.112 δικαιούχους τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, καθώς και μονογονέων. Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αιτήσεων, με το συνολικό ποσό καταβολής να ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ, προσφέροντας 700 ευρώ σε κάθε τρίτεκνο και 1.000 ευρώ σε κάθε πολύτεκνο δικαιούχο.

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ΟΠΕΚΑ - επιδόματα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ) προς τους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026.
  • Συνολικά 2.112 δικαιούχοι, τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πατέρες, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, χωρίς να χρειαστεί ηλεκτρονική κλήρωση.
  • Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ) προς τους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες που είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων δεν ξεπέρασε τον προβλεπόμενο αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων. Ως εκ τούτου, όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά συνολικά σε 2.112 δικαιούχους, εκ των οποίων 1.658 είναι τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνοι μονογονείς πατέρες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Για το 2026, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ.

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