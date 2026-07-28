Βαρυμπόμπη: Μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες – Ο οδηγός σώθηκε την τελευταία στιγμή

Στις φλόγες τυλίχθηκε μια μοτοσικλέτα, το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.
Ο αναβάτης αντιλήφθηκε εγκαίρως, ότι υπήρχε πρόβλημα με την μηχανή του και αντέδρασε άμεσα. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και απομακρύνθηκε από τη μοτοσικλέτα, πριν η κατάσταση καταστεί επικίνδυνη.
Ελάχιστα λεπτά αργότερα, άρχισαν να βγαίνουν σπινθήρες και η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
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