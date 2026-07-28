Βαρυμπόμπη: Μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες – Ο οδηγός σώθηκε την τελευταία στιγμή

Μια μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς. Ο αναβάτης αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα, απομακρύνθηκε και η μοτοσικλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις φλόγες τυλίχθηκε μια μοτοσικλέτα το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.
  • Ο αναβάτης αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και αντέδρασε άμεσα, απομακρυνόμενος από τη μηχανή πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε επικίνδυνη.
  • Ελάχιστα λεπτά αργότερα, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις φλόγες τυλίχθηκε μια μοτοσικλέτα, το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Ο αναβάτης αντιλήφθηκε εγκαίρως, ότι υπήρχε πρόβλημα με την μηχανή του και αντέδρασε άμεσα. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και απομακρύνθηκε από τη μοτοσικλέτα, πριν η κατάσταση καταστεί επικίνδυνη.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα, άρχισαν να βγαίνουν σπινθήρες και η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταστράφηκε  ολοσχερώς.

Δείτε το βίντεο από το korinthostv.gr

 

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